شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض مع تصويت الكونجرس على مزيد من الحوافز النقدية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في ظل إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة كأسواق الأسهم، وذلك في أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على الحزمة المالية.



ووافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لزيادة الشيكات البنكية للأسر إلى 2000 دولار للأسرة الواحدة من 600 دولار سابقا، وسوق يصوت مجلس الشيوخ على هذا القانون في وقت لاحق اليوم.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد وقع على حزمة تحفيز نقدية بقيمة 900 مليار دولار لتخفيف تداعيات الجائحة على الاقتصاد.



وتتواصل جهود الدول على مستوى العالم لمكافحة واحتواء أزمة فيروس كورونا خاصة مع الحديث عن لقاحات واعدة للوقاية من الفيروس.



تجدر الإشارة إلى أن شركة "أسترازينيكا" أفادت بأنها تتوقع أن لقاح "كورونا" الذي تطوره بالتعاون مع جامعة "اوكسفورد" ربما تصل فاعليته إلى 95%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.