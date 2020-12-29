شكرا لقرائتكم خبر برعاية وزير الطاقة.. أكوا باور توقع 3 اتفاقيات لمشروع طاقة الرياح في أذربيجان بتكلفة 300 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف توقيع شركة (أكوا باور) 3 اتفاقيات تنفيذ رسمية الخاصة بمشروع طاقة الرياح المستقل، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 240 ميجاوات، فيما تصل تكلفته الاستثمارية إلى 300 مليون دولار، وسيقام في منطقتي أبشيرون وخيزي في أذربيجان.

ووقع الاتفاقيات الثلاث من جانب شركة (أكوا باور) رئيس مجلس الإدارة محمد أبونيان، فيما وقع الاتفاقية الاستثمارية مع الحكومة الأذربيجانية من الجانب الأذربيجاني شهبازوف، ووقع اتفاقيتي شراء الطاقة ونقل كهرباء مع شركة (أذرينرجي أوه جيه أس سي) رئيس مجلس إدارة الشركة بالابابا رزاييف، ويأتي توقيع الاتفاقيات الثلاث في أعقاب إبرام اتفاقية التنفيذ بين (أكوا باور) ووزارة الطاقة الأذربيجانية في يناير من العام الجاري.

توسيع التعاون

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان «تربط المملكة وأذربيجان علاقات دبلوماسية واقتصادية طويلة الأمد، وتم تعزيز التعاون بينهما في الآونة الأخيرة في عمل منظمة (أوبك+)، حيث لعبت أذربيجان -جنبا إلى جنب مع المشاركين الآخرين- دورا مهما في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية، وتقدر المملكة دور أذربيجان في الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان التعاون، والمستوى العالي من الامتثال الذي حققته».

وأعرب عن ثقته بالدور الذي ستنهض به شركة (أكوا باور) من خلال هذه الاتفاقيات في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين المملكة وأذربيجان، وفي دعم جهود الحكومة الأذربيجانية في تلبية احتياجاتها الوطنية من الطاقة الكهربائية بمعايير عالمية رفيعة، وتكلفة اقتصادية مجدية.

أول مشروع مستقل

من جهته، قال وزير الطاقة الأذربيجاني «توقيع الاتفاقيات تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع هو مؤشر على الثقة في مناخ الأعمال في أذربيجان، وسوف يمثل المرحلة التالية من التعاون الاقتصادي بين بلدينا، وعلى ثقة من أن شركات أخرى من المملكة سوف تحذو حذو (أكوا باور) وتستثمر في أذربيجان»، مؤكدا أن المشروع يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لأذربيجان، فإضافة إلى كونه أول مشروع مستقل لطاقة الرياح قائم على الاستثمار الأجنبي في أذربيجان، فإنه سيساعد في توليد مليار كيلووات ساعة من الكهرباء سنويا، وتوفير 220 مليون م3 من الغاز، وخفض 400 ألف طن من الانبعاثات سنويا، وخلق فرص عمل جديدة ومناطق إنتاج وخدمات جديدة كذلك.

وبصفتها شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة فإن خبرة (أكوا باور) العالمية في تقديم حلول تحويلية بتكلفة معقولة سوف تدعم بقوة أذربيجان في تحقيق أهدافها من حيث تطوير الطاقة المتجددة.

تنويع مزيج الطاقة

من جانبه، أشار أبونيان إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات الثلاث الرئيسة يعد علامة فارقة وخطوة قوية على الطريق نحو تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانات الطاقة المتجددة في أذربيجان، معبرا عن فخر (أكوا باور) بشراكتها مع وزارة الطاقة الأذربيجانية، وشركات الطاقة الوطنية في أذربيجان مثل (أذرينرجي)، لتنفيذ أول مشروع لطاقة الرياح في أذربيجان.

وأكد أن هذه الاتفاقيات ستسهم في انطلاق أذربيجان نحو استغلال الطاقة المتجددة، وتوفير غد أفضل للأجيال القادمة، وأن (أكوا باور) -استنادا إلى مكانتها كشركة سعودية رائدة في قطاع الطاقة المتجددة عالميا- ستعمل بموجب الاتفاقيات الموقعة على توفير حلول من شأنها تمكين عمليات التنوع في مزيج الطاقة الأذربيجانية بتكلفة اقتصادية معقولة، وستدعم خطط الحكومة الأذربيجانية لتحقيق أهدافها تجاه تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

ضمان استدامة الطاقة

وقال بالابابا رزاييف «وفقا للاتفاقيات التي تم توقيعها سيجري تنفيذ ربط محطة الطاقة التي سوف تبنيها الشركة بقدرة 240 ميجاوات بالشبكة، وشراء الطاقة التي ستولدها المحطة بواسطة شركتنا، وتنفيذ هذا المشروع سوف يحفز التنمية الاقتصادية في أذربيجان ويلعب دورا مهما في ضمان استدامة الطاقة في بلدنا، كما سيسمح بتوفير الغاز، وهو موردنا الطبيعي وله تأثير إيجابي على البيئة».

يذكر أن شركة (أكوا باور) تواصل خططها نحو التركيز على تعزيز ريادتها في الأسواق عالية النمو من خلال تميزها التشغيلي وخبراتها التقنية، وبهدف توفير وإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشكل موثوق وبتكلفة منخفضة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.