شكرا لقرائتكم خبر أعضاء مجلس إدارة أميانتيت يتنازلون عن مكافأة عامين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنازل أعضاء مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية «أميانتيت « باستثناء عضو واحد عن مكافأتهم للسنتين الماليتين الماضيتين 2018 و2019، رغم إقرار الجمعية صرف المكافآت.

وقالت الشركة في بيان على السوق المالية السعودية «تداول»، أمس الثلاثاء، إنه رغم موافقة الجمعية العامة للمساهمين على منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018 والعام المالي 2019 قيمتها مليون ريال عن كل سنة من السنوات المذكورة، ونظرا للظروف المالية التي تمر بها الشركة فقد وافق جميع أعضاء المجلس على التنازل عن مكافأتهم عن العامين الماليين ما عدا محمد عبدالرحمن اللحيدان.

وأضافت أنه بالتالي تنازل الأعضاء عن مبلغ 1.6 مليون ريال، مشيرة إلى أنه وافق على التنازل كل من الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، رئيس المجلس، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس المجلس، والدكتور خليل بن عبدالفتاح كردي، وسليمان بن عبدالله العمرو.

من جهة أخرى قالت أميانتيت في بيان منفصل على موقع تداول، إن مجلس الإدارة في أول اجتماع له، وافق على تعيين الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، رئيسا لمجلس الإدارة، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وذلك بعد انتخابهم في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 17 نوفمبر 2020.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة، أخيرا، على تخفيض رأسمال الشركة والموافقة على زيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية. وأقرت الجمعية تخفيض رأس المال بنحو 24% ليصل إلى 200 مليون ريال عن طريق إلغاء 14 مليونا و450 ألف سهم، وذلك بهدف إطفاء 96,6% من الخسائر المتراكمة. كما وافقت الجمعية العمومية على زيادة رأس المال بنسبة 60% عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال ليصل إلى 320 مليون ريال.

وأعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية أخيرا عن تلقيها خطابات من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتعديل الإقرارات الزكوية المقدمة للأعوام من 2015 إلى 2018، والمطالبة بسداد فروقات زكوية عن تلك السنوات بنحو 231.12 مليون ريال.