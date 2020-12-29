شكرا لقرائتكم خبر تدشين 3 مراكز بيانات ضخمة في الرياض وجدة والمدينة باستثمار مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت مجموعة stc ثلاثة مراكز ضخمة للبيانات بشكل متزامن في الرياض وجدة والمدينة المنورة، تبلغ قيمة الاستثمار فيها نحو مليار ريال، بهدف تمكين التحول الرقمي للقطاعات الحكومية والخاصة، وتعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة والأتمتة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما تهدف المراكز إلى تقديم درجة أعلى من التوافر والمرونة والسرعات العالية للحلول الرقمية للعملاء. وتم بناء مراكز البيانات الثلاثة الجديدة بأكثر من 150 وحدة جاهزة، حيث توفر طاقة حيوية لتقنية المعلومات بقدرة 10.8 ميجاوات (مع جاهزية للتوسع) قابلة للوصول إلى 16.8 ميجاوات.

وتمثل هذه المشاريع المرحلة الأولى من العصر الجديد لمراكز بيانات stc من الجيل القادم. وقد اكتملت المرحلة الأولى من هذا البرنامج، فمراكز البيانات الجديدة في جدة والمدينة المنورة جاهزة ومتصلة عبر الإنترنت، وحاليا ينطلق مركز البيانات الثالث في الرياض. في حين ينتظر أن تشهد المرحلة الثانية من البرنامج 4 مراكز بيانات جديدة إضافية في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء المملكة، وستصل الطاقة الحيوية لتقنية المعلومات فيها إلى 40.8 ميجاوات. إضافة إلى أكثر من 105 ميجاوات من قدرة تكنولوجيا المعلومات لمركز البيانات في جميع مناطق المملكة باستخدام نفس النموذج عالي المرونة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر الناصر «أعلنا أمس شراكة مع علي بابا كلاود وeWTP استثمرنا فيها نحو 500 مليون دولار، واليوم نعلن استثمارا آخر بقيمة نحو مليار ريال في 3 مراكز بيانات صممت وفق أعلى المعايير العالمية، إذ حصل التصميم الجديد لمراكز البيانات على شهادة المستوى الثالث للتصميم والبناء من معهد (The Uptime Institute)، ويعد التدشين دليلا على التزام الشركة بتحقيق استراتيجيتها للتحول الرقمي (تجرأ)، وإحداث تحول كبير في بنية الشبكة لتمكين التحول الرقمي في جميع مدن المملكة وفق رؤية 2030».