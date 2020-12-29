430 قياديا وقيادية يمثلون الدفعة السادسة بأكاديمية هدف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي الجعويني أمس تخريج 430 قياديا وقيادية سعودية ينتمون لمنشآت القطاع الخاص، ويمثلون الدفعة السادسة من دفعات أكاديمية (هدف) للقيادة.

وأكد الجعويني مضي الصندوق نحو تطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، وتوجيه البرامج والمبادرات في هذا الاتجاه لخدمة الوطن وأبنائه، والعمل مع الشركاء على إعداد القيادات الوطنية الشابة من الجنسين من خلال برنامج أكاديمية (هدف) للقيادة، الذي نحتفل من خلاله اليوم بتخريج الدفعة السادسة لـ430 قياديا وقيادية من مختلف منشآت القطاع الخاص.

وأوضح أن برنامج أكاديمية (هدف) للقيادة يتكامل مع برامج الصندوق الأخرى في تأهيل وتدريب وتمكين الكوادر الوطنية، لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة -حفظها الله- في رفع نسب التوطين وتحقيق الاستقرار الوظيفي، ورفع تنافسية وكفاءة القوى الوطنية وتحفيز القطاع الخاص على إيجاد الفرص الوظيفية، والسعي نحو تمكين المرأة من فرص العمل في المنشآت.

وذكر الجعويني أن تنامي أعداد الملتحقين في الأكاديمية يعكس أثر مخرجات البرنامج وتحقيق الأهداف، وذلك نتيجة للمتابعة وتقديم الدعم والمساندة، والاستمرار في عملية التطوير والتحسين للبرنامج، لمساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، وذلك بالتشاركية والعمل المستمر مع قطاع الأعمال، لتمكين الموظفين والموظفات السعوديات في القطاع من تسلم وتولي مواقع قيادية.

وثمن مدير (هدف) مبادرة المنشآت بترشيحها لمنسوبيها للالتحاق في الأكاديمية والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات، ومن المحتويات التعليمية للبرنامج التدريبي.

من جهته أكد مدير عام الإدارة العامة للأكاديميات الدكتور فهد الشهراني أن الأكاديمية تهدف إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز، كما أن الأكاديمية تعتمد على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميا.

يذكر أنه تخرج من أكاديمية (هدف) للقيادة حتى الآن أكثر من 845 قياديا وقيادية من مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تم مناقشة مشاريع هؤلاء الخريجين بعد إتمام الرحلة التدريبية لهم في الأكاديمية، والتي تشتمل على التدريب المباشر بالإضافة إلى التطبيق العملي في المنشأة، وذلك لتحقيق أكبر قدر من المنفعة للمتدرب والمنشأة.