شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 29-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى نحو 3.1 مليار جنيه، ليغلق عند 642.166 مليار جنيه.

إيقاف تداول 16 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 16 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، بي انفستمنتس القابضة، مستشفى النزهة الدولي، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، العامة لاستصلاح الأراضي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية مصر للدواجن، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العامة لمنتجات الخزف والصيني، حديد عز، المتحدة للإسكان والتعمير، الألومنيوم العربية.

البورصة تربح 3.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى نحو 3.1 مليار جنيه، ليغلق عند 642.166 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 623.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.5 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.75%، والعرب على 35.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.53% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 13.7 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 1.5 مليون جنيه، 14 مليون جنيه، 8.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 10736 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2193 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 13072 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 4161 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3018 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1050 نقطة.

وصعدت أسهم 101 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 25.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.22%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 8.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.18%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 9.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.36%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 1.639 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.22%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية إغلاق 0.777 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.15%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 40.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.86%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 50 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.68%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 51 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.69%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 24.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.24%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 60.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.17%.