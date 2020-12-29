شكرا لقرائتكم خبر عن 12 قطاعاً يصعد بالبورصة المصرية بجلسة منتصف الأسبوع.. وهبوط الخدمات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ارتفع 12 قطاعاً بالبورصة المصرية، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على رأسها قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.81%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.78%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.54%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.31%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.08%، وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.86%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.84%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.78%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.72%.

كما ارتفع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.63%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.33%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3.16%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.05%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى نحو 3.1 مليار جنيه، ليغلق عند 642.166 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 623.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.5 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.75%، والعرب على 35.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.53% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 13.7 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 1.5 مليون جنيه، 14 مليون جنيه، 8.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 10736 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2193 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 13072 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 4161 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3018 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1050 نقطة.

وصعدت أسهم 101 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.