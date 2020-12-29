شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هى اللجان المستحدثة بوزارة السياحة والآثار وكيف ساهمت فى دعم القطاع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال عام 2020، تم تشكيل لجنتين بوزارة السياحة والآثار، ساهمت بشكل كبير في التنسيق بين كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بالنشاط السياحي في مصر، وسهولة وسرعة إصدار التراخيص، ومواجهة الآثار والتداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، نعرف تفاصيلها في السطور التالية..





س: ما هي اللجان الجديد التي تم تشكيلها؟ج: تم تشكيل واستحداث لجنتين خلال عام 2020، الأولى هي اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، والثانية هي اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.





س: ما الهدف من اللجنة الوزارية للسياحة والآثار؟ج: تشكلت هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لأول مرة، في يناير 2020 للتنسيق بين كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بالنشاط السياحي وذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء السياحة والآثار (مقررا)، الثقافة، المالية، التنمية المحلية، الصحة والسكان، البيئة، الطيران المدني، النقل، ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والداخلية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية. وقد اجتمعت اللجنة 4 مرات منذ تشكيلها.





س: وما أهمية اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية؟ج: تشكلت هذه اللجنة، لأول مرة، في فبراير 2020 بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية، وذلك برئاسة وزير السياحة والآثار وعضوية رؤساء الهيئات القطاعات بكافة الوزارات والجهات المعنية بالتراخيص السياحية.





س: كيف ساهمت تلك اللجان في دعم قطاع السياحة خلال الفترة الحالية؟

ج: خلال حواره مع الخليج 365، أكد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني على أن اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تعقد اجتماعات مع جميع الوزراء المعنيين بالملف السياحي، ونقوم بحل العديد من المشكلات خلال هذه الاجتماعات، فلولا جائحة كورونا، كانت ستنتقل السياحة في مصر إلى مستوى أفضل كثيرا بسبب هذه اللجنة، فاللجنة الوزارية أنجزت الكثير، وقامت بحل العديد من التشابكات.

وقال كذلك إن اللجنة الدائمة للتراخيص، تجتمع مع جميع الجهات المانحة للتجديد والتراخيص للمنشآت السياحية والفندقية، وتقوم بحل العديد من المشاكل في هذه الاجتماعات، والهدف منها هي سرعة الإنجاز، وحصول الدولة على حقها، وحصول المستثمر على حقه أيضا.