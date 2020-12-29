شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم.. بيانات حكومية تكشف تصدير مصر نحل حى بـ7 ملايين دولار فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 29 – 12 – 2020 عددا من الأحداث الاقتصادية على مدار اليوم من بينها الأتى :-

الضرائب: إلزام الممولين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا اعتبارًا من أول يناير

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارًا من أول يناير يلتزم الممولون من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا ، وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم ( 296 ) لسنة 2020، والذي ألزم الشخص الطبيعي أى الفردي (صاحب نشاط مهني أوتجاري أوصناعي، أولديه إيرادات ثروة عقارية) بتقديم إقراره الضريبي إلكترونياً ، وذلك اعتبارا من أول يناير المقبل .

وأشار عبد القادر، إلى أنه انطلاقاً من توجهات وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب المصرية ، وفي إطار مشروع التطوير الشامل والتحديث المستمر للنظم المطبقة وتماشياً مع أحدث الأنظمة العالمية لخدمة العمل الضريبي والتكامل بين جميع الإدارات والمأموريات داخل المصلحة (دخل ، قيمة مضافة، خصم تحت تحصيل الضريبة ) ، والوصول بالخدمة الضريبية المقدمة للمجتمع الضريبي إلى المستويات المنشودة والتحول الكامل لجميع الخدمات الضريبية من اللامركزية إلى المركزية والتحول الرقمي والميكنة، فلقد قامت مصلحة الضرائب بتطوير خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق موقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية https://eservice.incometax.gov.eg/etax/account/login، حيث يلتزم جميع الممولين بضريبة الدخل سواء كانوا ( أشخاص إعتبارية ، أوأشخاص طبيعيين ) وكذلك المسجلين بضريبة القيمة المضافة بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية .

وزيرة التجارة تعلن تصديق الرئيس على حركة ترقيات التمثيل التجارى



نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد صدق على حركة ترقيات التمثيل التجارى والتى شملت تعيين عدد من المستشارين التجاريين فى وظيفة وزير مفوض تجارى وهم كل من عبير كمال بكر ابراهيم و شيرين محمد حسنين البسيونى .

كما شملت الترقيات، تعيين عدد من أعضاء التمثيل التجارى فى وظيفة مستشار تجارى، وهم كل من هيثم أحمد عبد الغنى، ومحمد صلاح عبد الرحمن محمد، ووائل محمد حسام الدين.

"تنمية المشروعات" يطلق مبادرة لوضع علامات تجارية مميزة لصناعات تشتهر بها مصر

صورة أرشيفية لمشروعات صغيرة ومتوسطة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز بدأ في تنفيذ مبادرة طموحة بهدف وضع علامات تجارية مميزة للعديد من الصناعات الصغيرة التى تشتهر بها مصر في مختلف المجالات لدعمها ومساندتها فنيا وزيادة قدرتها على المنافسة محليا ودوليا.

وأشارت إلي أن تلك المبادرة تعتمد على توعية أصحاب المشروعات بأهمية وضع علامة تجارية مميزة لكل صناعة أو حرفة تشتهر بها مصر كصناعات السجاد أو المنسوجات من خلال تشبيك صغار المنتجين العاملين بنفس الصناعة وتقديم البرامج التدريبية الضرورية لتنمية قدراتهم والارتقاء بجودة منتجاتهم بالإضافة إلى مساعدتهم على التسويق تحت اسم هذه العلامة التجارية المميزة في الأسواق المحلية والعالمية مما سيساعد على رواج ونشر المنتجات المصرية ويؤدى إلى فتح أسواق جديدة أمامها مما يمكن أصحاب المشروعات الصغيرة من التوسع في الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل. وأكدت أن الجهاز يقوم حاليا بوضع خطة متكاملة لضمان تسويق منتجات هذه المشروعات من خلال المعارض الدولية المتخصصة وباستخدام مواقع التسويق الإلكترونى والتواصل الاجتماعى.

البنك المركزى: استقرار النظام المالى حصَن الاقتصاد من اضطرابات كورونا

البنك المركزى المصرى

أكد تقرير الاستقرار المالي للعام 2019 الصادر عن البنك المركزي، أن النظام المالي شهد مستوى مرتفعاً من الاستقرار خلال السنوات الماضية، كما شهد الأداء الاقتصادي تحسناً نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة 2016-2019، وقد ساهم كل من استقرار النظام المالي وتحسن الأداء الاقتصادي في تحصين الاقتصاد المصري ضد الاضطرابات الداخلية والخارجية جراء تداعيات جائحة كورونا، وكذلك الحد من احتمالية تَكَوُن مخاطر نظامية تؤثر على استقرار النظام المالي.

قدرة الاقتصاد والقطاع المصرفي على استيعاب تبعات جائحة كورونا على موارد العملة الأجنبية، وهو ما ساهم في خفض الضغط على سعر الصرف، وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي، وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي عزز الاستقرار المالي دون لجوء السياسة الاحترازية الكلية لتفعيل أدواتها.

التخطيط: 12.9 مليار جنيه حجم الاستثمارات بسوهاج وقنا خلال 2020/2021

الدكتورة هالة السعيد

عقدت اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر اجتماعًا عبر خاصية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونائب رئيس لجنة التسيير للبرنامج، ومشاركة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

كما شارك في الاجتماع كل من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمد فاضل الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومساعدة وزيرة التعاون الدولي، والدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج، وفريق عمل المكتب التنسيقي للبرنامج، وفريق من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية لمحافظات الصعيد والمتابعة الدقيقة من جانب رئيس مجلس الوزراء للبرنامج.

بيانات حكومية تكشف عن تصدير مصر نحل حى بـ7 ملايين دولار خلال سبتمبر

نحل ـ أرشيفية

أظهرت بيانات حكومية، أن الصادرات المصرية من النحل الحي، حققت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من النحل نحو 7 ملايين و452 ألف دولار، مقابل 5 ملايين و965 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو مليون و487 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من النحل الحي جاءت ضمن الصادرات المصرية من السلع الغذائية، والتي بلغت قيمتها الاجمالية نحو 286 مليون و297 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 305 مليون و248 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019.

وتصنف مصر بالمركز الثاني عربيًا فى إنتاج عسل النحل بعد الجزائر، وفقًا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، فقد أنتجت مصر عسل النحل بكميات تُقدر بنحو 4700 طن، واحتلت المرتبة الثانية بين الدول العربية خلال عام 2017، وتملك مصر نحو مليونى خلية نحل تقريبًا، وتُعد الصين هى الأكثر امتلاكًا لخلايا النحل، بواقع 7 ملايين خلية، وهى المنتج الأول للعسل عالميًا بواقع 502 ألف طن سنويًا، يليها تركيا بواقع 4 ملايين خلية.

178 مليون جنيه صادرات مصر من البسكوت فى سبتمبر الماضى

بسكوت - أرشيفية

رصدت بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية من البسكويت فى شهر سبتمبر الماضى.

وقفزت قيمة الصادرات إلى 178 مليون و256 ألف جنيه تساوي "11 مليون و141 ألف دولار" – 16 جنيه متوسط سعر الجنيه أمام الدولار-، مقابل 60 مليون و608 ألف جنيه "3 ملايين 788 ألف دولار" في شهر سبتمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 117 مليون و648 ألف جنيه "7 ملايين و353 ألف دولار".

وجاءت الصادرات المصرية من البسكويت ضمن الصادرات المصرية من السلع الغذائية، والتى بلغت قيمتها الاجمالية نحو 286 مليون و297 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 305 مليون و248 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، ومن أهم صادراتها كانت الشيكولاتة والمحضرات الغذائية الأخرى التي تحتوى على كاكاو بقيمة 9 ملايين و547 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 10 ملايين و60 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بالإضافة إلى صادرات زيت فول الصويا بقيمة بلغت 15 مليون و394 ألف دولار، مقابل 8 ملايين و347 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 7 ملايين و47 ألف دولار.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-12-2020 فى مصر

ذهب - أرشيفية

ننشر أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، بعد تراجع بقيمة 4 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 820 جنيها للجرام، حتى صياغة هذه السطور مقارنة بـ 824 جنيها سعر تعاملات مساء أمس، مع توقعات بتغيرات أسعار الذهب فى سوق الصاغة، فى ظل استمرار تذبذب سعر الذهب بين الارتفاع والهبوط.

أسعار الذهب اليوم..

الذهب عيار 18 سجل 702.75 جنيه.

الذهب عيار 21 سجل 820 جنيها.

الذهب عيار 24 سجل 937.25 جنيه.

الجنيه الذهب 6560 جنيها.

أونصة الذهب 1876 دولارا.