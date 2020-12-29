شكرا لقرائتكم خبر عن خام "نايمكس" أعلى 48 دولاراً قبل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسبية ومتابعة تطورات أزمة "كورونا" فضلا عن ترقب صدور بيانات المخزون الأمريكي.



وتشير توقعات المحللين إلى أن الاقتصاد العالمي سيتعافى تدريجيا من جائحة كورونا خلال العام المقبل بفضل ظهور عدد من اللقاحات الواعدة للوقاية من الفيروس.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 89.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 17:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 48.1 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 48.3 دولار وأقل سعر عند 47.6 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.8% إلى 51.2 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 51.6 دولار وأقل سعر عند 50.9 دولار.