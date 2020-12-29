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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمير تبوك فهد بن سلطان اطلع أمس على تقرير مفصل عن الفرص والمواقع الاستثمارية المتاحة بالمنطقة التي تم اعتمادها من أمانة تبوك، وكذلك مشاريع أنسنة المدن في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها. جاء ذلك خلال لقاء الأمير فهد بن سلطان في مكتبه، أمين المنطقة المهندس درويش آل محفوظ، منوها بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة. من جهته نوه المهندس آل محفوظ بدعم أمير منطقة تبوك ومتابعته الدائمة لجميع المشروعات التنموية بالمنطقة. من جهته نوه المهندس آل محفوظ بدعم أمير منطقة تبوك ومتابعته الدائمة لجميع المشروعات التنموية بالمنطقة.

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