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وناقش المجتمعون متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالسوق الخليجية المشتركة، واستكمال إصدار الأدوات التنفيذية (التشريعية) بشأنها، والوقوف على القرارات التي تواجه تحديات في تطبيقها، للوصول إلى حلول مناسبة لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فريق متطلبات السوق الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون عقد اجتماعه الخامس أمس برئاسة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة العبري، عبر الاتصال المرئي.وناقش المجتمعون متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالسوق الخليجية المشتركة، واستكمال إصدار الأدوات التنفيذية (التشريعية) بشأنها، والوقوف على القرارات التي تواجه تحديات في تطبيقها، للوصول إلى حلول مناسبة لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة.

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