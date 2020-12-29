شكرا لقرائتكم خبر التمويل العقاري السكني في نوفمبر الأعلى بـ 30,604 عقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة خلال نوفمبر 2020 أعلى رقم شهري في تاريخ التمويل السكني الجديد الممنوح من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل عقاري، حيث بلغت 30.604 عقود بقيمة إجمالية تصل 15.7 مليار ريال، بنمو 73% في التمويل، و50% في عدد العقود مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي 2019، الذي سجل 20.525 عقدا بقيمة 9 مليارات.

وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما» أن عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد منذ بداية العام الحالي وحتى نوفمبر الماضي، سجلت أيضا نموا تاريخيا متجاوزة في 11 شهرا إجمالي ما قدم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ومحققة أكثر من 265 ألف عقد تمويلي بنمو 70% عن نفس الفترة من العام الماضي، وبقيمة 124.9 مليار ريال بزيادة 80% عن نفس الأشهر من العام الماضي.

وبالمقارنة بشهر أكتوبر الماضي من العام الحالي 2020، نما التمويل بنحو 27% عن شهر أكتوبر الماضي الذي سجل 12.5 مليار ريال، و18% في عدد العقود والتي سجلت 25 مليارا، و961 مليونا.

وبحسب نشرة «ساما» بلغ عدد العقود المدعومة من خلال برامج الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر نوفمبر، والمقدمة عن طريق البنوك والممولين العقاريين نحو 29,396 عقدا بنسبة 96% من العقود المبرمة، وبقيمة 14.8 مليار ريال، أي ما نسبته 95% من التمويل خلال شهر نوفمبر 2020.

وأظهرت النشرة أن البنوك قدمت نحو 97% من قيمة عقود التمويل العقاري للأفراد في نوفمبر، ونحو 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما شكلت عقود تمويل الفلل 81% من التمويل بنحو 12.7 مليارا، و15% للشقق بقيمة 2.3 مليار ريال، و4% من التمويل للأراضي السكنية بقيمة 700 مليون.

يذكر أن إحصاءات «ساما» أظهرت نموا في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تجاوزت 3.5 أضعاف ما قدم من قبل بنحو 179 ألف عقد بقيمة 79.1 مليارا، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50 ألف عقد بقيمة إجمالية قاربت 29.5 مليارا، وفي عام 2017 نحو 30,833 عقدا بقيمة زادت عن 21 مليارا، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقدا تمويليا بقيمة 17.1 مليارا.

عقود التمويل في نوفمبر: