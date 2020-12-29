صندوق الاستثمارات يطلق «سيف» لتطوير قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق صندوق الاستثمارات العامة، أمس الشركة الوطنية للخدمات الأمنية «سيف»، الهادفة إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة، عبر تقديم مجموعة من الخدمات التي تتماشى مع أفضل المعايير والتقنيات المطبقة.

وبحسب بيان صادر عن الصندوق، ستتركز أعمال شركة «سيف» على أربعة مجالات رئيسة، تشمل تقديم الاستشارات الأمنية، وخدمات الحلول الأمنية المتكاملة التي تضم عددا من الخدمات المتخصصة، وبرامج التدريب والتطوير، إضافة إلى مراكز القيادة والتحكم.

وستقوم شركة سيف بدور لتمكين التقنيات والكوادر البشرية المتخصصة في قطاع الخدمات الأمنية، من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة تدعم النمو المهني والشخصي، بما يسهم في توفير عدد من فرص العمل لجعل قطاع الحراسات والخدمات الأمنية مهنة ذات معايير عالمية.

ويأتي إطلاق شركة «سيف» تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، وتوطين المعرفة، وتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لرفع حجم المحتوى المحلي، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة خلال الأربع سنوات الماضية، أطلق 10 قطاعات جديدة وأسس أكثر من 30 شركة جديدة، بالإضافة إلى إيجاد أكثر من 190 ألف وظيفة.

شركة «سيف»

شركة وطنية للخدمات الأمنية

مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة

تهدف لتطوير وتنمية القطاع في المملكة

تسهم في توفير فرص العمل بالقطاع

تعمل على جعل القطاع مهنة ذات معايير عالمية

تدعم تمكين التقنيات والكوادر البشرية المتخصصة في القطاع

4 مجالات عمل رئيسة: