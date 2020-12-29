شكرا لقرائتكم خبر التجارة تؤكد وجوب كتابة جميع الجوانب التعاقدية وعدم الاكتفاء بالشفهية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير عام الرقابة التجارية في وزارة التجارة هشال الحمدان أهمية قراءة المستهلك للعقود، مشددا على وجوب أن يذكر في العقد كل الجوانب المتعاقد عليها، ولا يكتفى بأن تكون شفهية، بل يجب أن تكون كتابية على كل ما يتم الاتفاق عليه.

وأشار الحمدان خلال ملتقى جمعية حماية المستهلك السنوي الثالث بعنوان «الخلافات التعاقدية وأثرها على المستهلك»، إلى إحالة وزارة التجارة الشكاوى المتعلقة بالخلافات التعاقدية إلى الجهات القضائية المختصة، واستثنى من ذلك الخلافات التعاقدية المتعلقة بالأنظمة واللوائح الخاصة بالوزارة فإنه يتم التعامل معها وفق أنظمة ولوائح الوزارة.

تنظيم الإيجارات

وأوضح مدير برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان المهندس زياد العقل، أن الوضع الإيجاري قبل برنامج إيجار كان غير منظم وغير منصف للمستهلك، ففي حال وقع خلاف تعاقدي قد تصل مدة التقاضي لأكثر من عامين، أما حاليا فقد اختلف الوضع كثيرا بوجود العقد الموحد لبرنامج إيجار، كما انخفضت السلبيات السابقة وتم تطوير البرنامج بناء على واقع السوق الذي نعيشه، وذلك لضمان حق المستهلك.

تقديم الاستشارات

وأشار رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك المهندس عبدالله النعيم إلى دور الجمعية في توعية المستهلك ونشر ثقافة الوعي الاستهلاكي وتقديم الاستشارات القانونية، وأن الجمعية تكثف التوعية في أهمية العقود وقراءة المستهلك لها بعناية، كذلك معالجة الشكاوى التي ترد للجمعية بهذا الخصوص، مبينا أن هذا الملتقى هو امتداد لقنوات التوعية التي تعمل عليها الجمعية لإيصال المعلومة وتبادل الخبرات بما يحقق تنفيذ أهداف واختصاصات الجمعية.

وبين النعيم أهمية الجهود المبذولة من الجهات الحكومية في سبيل سن اللوائح والتشريعات المنظمة، ونشر التوعية مما يساهم في الحد من الخلافات التعاقدية وخلق منظومة متكاملة تهدف لحماية المستهلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

عقود استرشادية

وأفاد المختص في التحكيم وإدارة المشاريع المهندس مذكر القحطاني، بأهمية العقود الاسترشادية واستفادة المستهلك بالاطلاع والرجوع إليها، خصوصا عند إبرام العقود الكبيرة مثل المقاولات فإنه من الواجب ألا يجازف المستهلك في توقيع العقود دون النظر والاستفادة من العقود الاسترشادية، فهي توضح له كافة المعلومات التي يجب التنبه لها وإضافتها في العقود قبل إبرامها.

توضيح النيات

وأوضح مدير الإدارة القانونية والمساندة الحقوقية بجمعية حماية المستهلك علي السويد، طبيعة أنواع العقود ومدى أهمية الالتزام بها، مؤكدا على أهمية أن توضح تلك العقود نيات المتعاقدين ومتطلباتهم فيها، وأن تكون بصيغة واضحة ومرضية للطرفين قبل التوقيع عليها، كذلك أوضح جهود الجمعية في معالجة مثل هذه القضايا وتقديم الاستشارات القانونية.

يذكر أن الملتقى تناول عددا من المحاور التي تمثلت في دور الأجهزة الحكومية في حماية المستهلك حول أهمية العقود الموحدة والأنظمة واللوائح؛ ويأتي ملتقى الجمعية السنوي الثالث ضمن أهداف الجمعية المتعلقة بتوعية المستهلك من الاحتيال والغش والتدليس، وعقد المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك.