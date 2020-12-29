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وتضمن برنامج الاجتماع بحث البرنامج الموحد لتقييم السلامة على الطائرات الأجنبية المشغلة لمطارات دول المجلس، وآلية استخدام الطائرات بدون طيار، وآلية اعتماد منشآت صيانة الطائرات، واعتماد كليات التدريب للطيران المدني بدول المجلس، ومستجدات جائحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة المقاييس والسلامة الجوية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناقشت خلال اجتماعها التاسع أوجه التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال السلامة الجوية.وتضمن برنامج الاجتماع بحث البرنامج الموحد لتقييم السلامة على الطائرات الأجنبية المشغلة لمطارات دول المجلس، وآلية استخدام الطائرات بدون طيار، وآلية اعتماد منشآت صيانة الطائرات، واعتماد كليات التدريب للطيران المدني بدول المجلس، ومستجدات جائحة كورونا على قطاع المقاييس والسلامة الجوية، وكذلك الإجراءات المتخذة للتخفيف من تداعيات الجائحة.

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