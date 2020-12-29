شكرا لقرائتكم خبر عن تحديثات جديدة عن رحلات الطيران إلى السعودية والكويت وعمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت كل من طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران، عن تحديثات جديدة، فيما يخص رحلاتها من وإلى السعودية، ورحلاتها إلى الكويت وسلطنة عمان.

وقالت طيران الإمارات في آخر تحديث لها إن رحلاتها إلى السعودية لا تزال معلقة حتى 30 ديسمبر 2020. ولن يتم قبول العملاء الذين يحملون تذاكر لوجهات في السعودية خلال هذه الفترة للسفر في نقطة انطلاقهم.

وأضافت الناقلة: بالنسبة الرحلات الجوية من السعودية، تستأنف طيران الإمارات الرحلات المغادرة من الدمام وجدة والرياض اعتباراً من 28 ديسمبر 2020. ولن يتم قبول سوى المسافرين غير السعوديين للسفر على هذه الرحلات.

وقالت الناقلة إنها استأنفت رحلاتها من وإلى سلطنة عمان اعتباراً من 28 ديسمبر 2020. وأضافت أن رحلاتها من وإلى الكويت لا تزال معلقة حتى 1 يناير 2021.

الاتحاد للطيران

قال متحدث باسم الاتحاد للطيران: «تستمر الاتحاد للطيران في تعليق رحلاتها من أبوظبي إلى السعودية. وتخطط الشركة لتشغيل رحلات الإجلاء من الرياض وجدة والدمام لغير السعوديين في الأيام القليلة المقبلة، بعد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة». واستأنفت الاتحاد للطيران رحلاتها إلى سلطنة عمان.



العربية للطيران



قال متحدث باسم شركة العربية للطيران إن الناقلة باشرت عملياتها إلى سلطنة عمان اليوم 29 ديسمبر. وأضاف المتحدث أن الشركة ستبدأ رحلاتها المنتظمة إلى الكويت بحلول 2 يناير2021. وأضاف المتحدث: على المسافرين مراعاة كافة الاشتراطات والأخذ بالإجراءات والتدابير الصحية بهدف الحفاظ على صحة المسافرين والموظفين التي تأتي على رأس أولوياتنا.



فلاي دبي

وقال متحدث باسم فلاي دبي: تواصل فلاي دبي مراجعة جدول رحلاتها بما يتماشى مع التوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة. يتم إعادة رحلات فلاي دبي إلى مطار الدمام الدولي ومطار الرياض الدولي اعتباراً من 29 ديسمبر. وأضاف المتحدث: تبدأ الرحلات إلى مطار مسقط الدولي اعتباراً من 31 ديسمبر.

وأوضح أنه من المقرر استئناف الرحلات إلى مطار الكويت الدولي اعتباراً من 2 يناير 2021، مشيراً إلى أن جميع الرحلات تخضع للموافقات الحكومية ولا تزال القيود سارية.