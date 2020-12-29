شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع مع متابعة تطورات "كورونا" عالمياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل استمرار الترقب في الأسواق العالمية لتطورات أزمة فيروس "كورونا".



وتستمر حالة التفاؤل بين المستثمرين مع ظهور المزيد من اللقاحات الواعدة للوقاية من فيروس كورونا خاصة مع انطلاق حملات للتطعيم في عدة دول أبرزها الولايات المتحد وأوروبا.



من ناحية أخرى، وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على حزمة تحفيز نقدية بقيمة 900 مليار دولار لتخفيف تداعيات الجائحة على الاقتصاد.



هذا، ووافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لزيادة الشيكات البنكية للأسر إلى 2000 دولار للأسرة الواحدة من 600 دولار سابقا، وسوق يصوت مجلس الشيوخ على هذا القانون في وقت لاحق اليوم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7623، وسجلت العملة الأسترالية أعلى سعر اليوم عند 0.7626 في حين سجلت أقل سعر عند 0.7575.