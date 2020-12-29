شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يتراجع من أعلى مستوى له في أكثر من شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء متخليا عن أعلى مستوى له في أكثر من شهر سجله في وقت سابق بالجلسة، وذلك رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



كانت توقعات محللين قد أشارت إلى أن الصين سوف تعزز من الطلب على المعادن الصناعية كالنحاس والبلاديوم في العام المقبل تزامنا مع تعافي الاقتصادات العالمية من جائحة "كورونا".



وتوقع بنك "جولدمان ساكس" نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5% في الربع السنوي الأول من عام 2021 بعد توقيع الرئيس "دونالد ترامب" على حزمة التحفيز المالي الثانية.



وتتواصل جهود الدول حول العالم لمكافحة أزمة فيروس كورونا مع ظهور المزيد من اللقاحات الفعالة لاحتواء المرض.



ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 89.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 2330.5 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2375 دولارا وأقل سعر عند 2325 دولارا.