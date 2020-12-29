شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية في بداية الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء مسجلة مستويات قياسية جديدة في ظل استمرار الجهود لدعم الاقتصاد في مواجهة جائحة كورونا.



ووافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لزيادة الشيكات البنكية للأسر إلى 2000 دولار للأسرة الواحدة من 600 دولار سابقا، وسوق يصوت مجلس الشيوخ على هذا القانون في وقت لاحق اليوم.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد وقع على حزمة تحفيز نقدية بقيمة 900 مليار دولار لتخفيف تداعيات الجائحة على الاقتصاد.



وتوقع بنك "جولدمان ساكس" نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5% في الربع السنوي الأول من عام 2021 بعد توقيع الرئيس "دونالد ترامب" على حزمة التحفيز المالي الثانية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 30469 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 12865 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 3739 نقطة.