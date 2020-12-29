فصائل فلسطينية تطلق صواريخ في البحر في أول تدريبات عسكرية مشتركة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أطلقت مجموعة من الفصائل الفلسطينية صواريخ في البحر المتوسط قبالة قطاع غزة اليوم الثلاثاء في بداية ما وصفته بأنه أول تدريبات عسكرية مشتركة على الإطلاق والتي قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنها استعراض للقوة نظمته إيران.

وتدير حركة حماس الإسلامية قطاع غزة الذي يضم فصائل أخرى منها جماعة الجهاد الإسلامي. وأُعلنت التدريبات باسم قيادة مشتركة شكلتها الفصائل في 2018.

وأُطلقت ثمانية صواريخ في سماء غزة الصافية صوب البحر المتوسط بعد أن ألقى أبو حمزة المتحدث باسم الجهاد الإسلامي كلمة في بدء التدريبات التي ستشمل تدريبات برية وساحلية. ووصفت الفصائل التدريبات بأنها تمثل اختبارا لمدى استعدادها لأي مواجهة في المستقبل مع إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التدريبات نظمها مقاتلون مدعومون من إيران لإظهار المخاطر التي قد تواجهها إسرائيل إذا ما تعرضت إيران لهجوم أمريكي أو إسرائيلي خلال الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السلطة.

وعشية التدريبات وضعت صورة ضخمة للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل في هجوم أمريكي في العراق في يناير كانون الثاني، على الطريق الساحلي الرئيسي في غزة.

وتصاعدت التوترات بين إيران وإسرائيل منذ اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة يوم 27 نوفمبر تشرين الثاني واتهام طهران لإسرائيل بقتله. ولم تنف إسرائيل أو تؤكد ذلك.

ولم يؤد إطلاق الصواريخ من غزة اليوم إلى إطلاق صفارات إنذار في إسرائيل التي تراقب طائراتها المسيرة غزة عن كثب وتستخدم نظام اعتراض صاروخي متطور.

وتشمل التدريبات، المقرر أن تستمر 24 ساعة، مقاتلين من حماس والجهاد الإسلامي ولجان المقاومة الشعبية وفصائل مسلحة أصغر حجما.