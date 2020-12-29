«ماجد الفطيم» تتوسّع في أوزبكستان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طشقند: ”الخليج 365” افتتحت «ماجد الفطيم»، أول متجر «كارفور» في العاصمة الأوزبكية طشقند. ويأتي افتتاح المتجر الجديد ليؤكد طموح الشركة والتزامها للاستجابة للطلب المتنامي على تجارب التسوق الحديثة والمعاصرة في أوزبكستان وفي ذات الوقت تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء.

وتقدم «كارفور» تجربة جديدة ومتطورة للتسوق في أوزبكستان بالاعتماد على معاييرها الدولية وأفضل ما لديها من خبرات وممارسات في قطاع تجارة التجزئة وخدمة العملاء، إضافة إلى إجراءاتها الخاصة بالصحة والوقاية. وتقدم «كارفور» أكثر من 16 ألف صنف تجاري تشمل المنتجات الطازجة والمواد التموينية والمنتجات المحلية ومجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات غير الغذائية من بينها المستلزمات المنزلية، ومنتجات الأقمشة، فضلًا عن المنتجات عالية الجودة التي تحمل اسم العلامة التجارية «كارفور». كما توفر مجموعة واسعة من المنتجات العضوية، حيث تحرص على تقديم قيمة مضافة تلبي الاحتياجات المتفردة لكل عميل.

ويأتي الاهتمام بتجربة العملاء على رأس أولويات «كارفور»، حيث يحتوي المتجر الجديد في أوزبكستان على ردهة لتناول الطعام تقدم تشكيلة متنوعة من المأكولات المحلية والعالمية مثل التندور والسوشي والمخبوزات والبيتزا، حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بالعديد من المنتجات الطازجة والوجبات الجاهزة. كما يولي المتجر أولوية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الحوامل عبر مسارات خروج مخصصة لهم، فضلاً عن دخول مجاني لشبكة الواي فاي.

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