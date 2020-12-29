شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش حركة الطائرات الخاصة في «دبي الجنوب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت الفطيم دي سي للطيران، أن حركة الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال، شهدت انتعاشاً في منشآتها المتكاملة التي تقع في منطقة دبي الجنوب، وذلك في أعقاب تخفيف القيود على الرحلات الجوية من وإلى دولة الإمارات.

وجاء النشاط المتزايد في حركة الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال مع العودة لفتح الاقتصاد وإطلاق العديد من المبادرات الحكومية الهادفة إلى دعم قطاع السياحة، والتي ساعدت دبي على التعافي بشكل أسرع من المدن الأخرى حول العالم. كما تُعزى الزيادة في حركة الطائرات إلى تعزيز النشاط التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي، وقارتي آسيا، وأوروبا، وكذلك للأعداد المتزايدة من المسافرين المرموقين الذين يسافرون على متن الطائرات الخاصة لاعتبارات تتعلق بالصحة والسلامة.

وسجلت «الفطيم دي سي للطيران» ارتفاعاً في أنشطة طيران رجال الأعمال بما في ذلك، تأجير الطائرات، المناولة الأرضية، عمليات الصيانة، التصليح، والتصليح الشامل، وغير ذلك من العمليات الأخرى.

وقال هولجر أوسثيمير، المدير التنفيذي لشركة الفطيم دي سي للطيران: «بعد تخفيف إجراءات الإغلاق العام واستئناف النشاطات الاقتصادية في شهر مايو الماضي، سجلنا زيادة ملحوظة في الاستفسارات الخاصة بتأجير الطائرات وحجوزات الطيران، ويعود ذلك في المقام الأول إلى رغبة الأشخاص بالعودة إلى بلدانهم. كما بدأنا نرى مزيداً من الأشخاص الراغبين بالسفر بهدف السياحة والترفيه، وآخرين يقصدون وجهات العطلات الشهيرة مثل جزر المالديف وغيرها من أبرز المناطق السياحية، وذلك مع قيام المزيد من الدول بفتح حدودها أمام المسافرين، والآن نشهد زواراً من دول رابطة الدول المستقلة والاتحاد الروسي الذين يأتون للإقامة في دولة الإمارات خلال موسم الشتاء. نحن متفائلون بشأن أداء القطاع ونتوقع استمرار وتيرة الانتعاش في الربع الأول من عام 2021».