شكرا لقرائتكم خبر عن طرح عام يقيّم «كوالتريكس» عند 14.4 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت شركة «كوالتريكس» للبرامج السحابية، أوراق اعتمادها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للطرح العام الأولي ومواصلة العمل كشركة مستقلة.

وتخطط الشركة لبيع أسهمها بنطاق تسعير أولي من 20 إلى 24 دولاراً للسهم، مستهدفة تقييماً يصل إلى 14.4 مليار دولار، ارتفاعاً من 8 مليارات دولار المدفوعة من عملاق البرمجيات الألماني «ساب» عند الاستحواذ على «كوالتريكس» في عام 2018.

تهدف «كوالتريكس» إلى الاستفادة من زيادة الطلب على شركات البرمجيات السحابية عالية النمو. وقد واصلت الشركة النمو في فترة وجيزة تحت مظلة «ساب»، وقفزت الإيرادات أكثر من 30% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020 لتصل إلى 550 مليون دولار من 413.4 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، و289.6 مليون دولار في 2018 قبل الاستحواذ مباشرة.

يُظهر الإيداع أن الشركة سجلت خسارة تشغيلية بنحو 244 مليون دولار للشهور التسعة الأولى من العام، لكن 218 مليون دولار منها كانت بسبب تعويض قائم على الأسهم. وباستثناء هذا الرقم، تقلصت الخسائر التشغيلية إلى نحو 25 مليون دولار من 31 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. (وكالات)

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