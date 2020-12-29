شكرا لقرائتكم خبر عن «ويز» تدشن أولى رحلاتها من أبوظبي إلى أثينا 15 يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «ويز إير أبوظبي»عن بدء عملياتها رسمياً في 15 يناير 2021 من مطار أبوظبي الدولي، بتدشين رحلتها الافتتاحية إلى أثينا، كما تستعد لتشغيل رحلاتها إلى مدينة ثيسالونيكي اليونانية من أبوظبي في 4 فبراير 2021.

وقال كيس فان شايك، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: نفخر بإطلاق نموذج سفر اقتصادي جديد في أبوظبي، نتيح من خلاله للمسافرين إمكانية الحصول على خيارات جديدة وبأسعار تنافسية، تسهم في تحقيق تطلعاتنا المستقبلية مع دخولنا في العام 2021.

وأضاف شايك: ستشهد شبكتنا من أبوظبي توسعاً سريعاً إلى الوجهات التي خططنا لها ضمن قائمة الدول الخضراء. وبفضل الدعم الحكومي الذي حظينا به، والتعاون مع شركائنا التجاريين في أبوظبي، فإن أسطولنا من الطائرات وفرق عملنا على أتم الاستعداد لبدء عملياتنا، إذ نتطلع إلى تأسيس قطاع جديد في هذا السوق الواعد.

وكانت ويز إير أبوظبي قد أعلنت عن شبكة من الوجهات التي تخطط لربطها مع أبوظبي وتشمل الإسكندرية، وكوتايسي، ولارنكا، وأوديسا، ويريفان، حيث سيتم إطلاق الرحلات الجوية إلى هذه المدن باعتبارها ضمن قائمة «الدول الخضراء»، إلى جانب إطلاق المزيد من الوجهات مع توسيع الشركة لأسطولها في أبوظبي خلال الأشهر المقبلة.

ويضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي» طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

وتتبنى الشركة أفضل الممارسات في مجال التعقيم عبر شبكتها، من خلال التدابير الوقائية المعززة التي تضمن من خلالها صحة وسلامة المسافرين وأفراد طاقمها، حيث يتوجب على جميع طاقم الطائرة والمسافرين ارتداء كمامات الوجه، في حين يتوجب على الطاقم ارتداء القفازات.