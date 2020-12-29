شكرا لقرائتكم خبر عن معدل البطالة في البرازيل يهبط إلى 14.3% في أول انخفاض هذا العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت أرقام رسمية نشرت الثلاثاء أن معدل البطالة في البرازيل هبط على غير المتوقع إلى 14.3% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر/ تشرين الأول، مسجلاً أول انخفاض هذا العام مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعملون في وظائف بحوالي مليونين مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.

وقالت وكالة الإحصاء الحكومية إن معدل البطالة البالغ 14.3 بالمئة انخفض من مستوى قياسي بلغ 14.6 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر/ أيلول. وأنهى معدل البطالة العام الماضي عند 11.0 بالمئة.

وسجل نمو الوظائف الرسمية في البرازيل مستويات قياسية مؤخراً مع تعافي أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية من أسوأ تداعيات جائحة كوفيد-19.(رويترز)

كانت هذه تفاصيل خبر معدل البطالة في البرازيل يهبط إلى 14.3% في أول انخفاض هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.