قائمة بأفضل أنظمة التقسيط للأجهزة المنزلية في مصر ٢٠٢٠

إعداد: ضياء السقا

اتجهت أغلب متاجر الأجهزة الكهربائية، للتقسيط دون فوائد، لدفع الأسر المصرية إلى الشراء، بعد فترة من الركود بسبب ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وتساهم عملية تقسيط المنتجات في التقليل من التعامل المباشر مع الأموال، ويصبح الدفع الإلكتروني بديلا لذلك، حيث يتم تحصيل القسط الشهري على حسب المدة المتفق عليها مع العميل.

وفيما يلي قائمة بأهم الأماكن التي تتيح خدمة التقسيط في مصر

بي تك (B.Tech):

بى تك شركة مصرية متخصصة في تجارة وتوزيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية داخل مصر، وتمتلك 92 فرعًا في كل أنحاء الجمهورية في 29 مدينة، وهي وكيل حصري للكثير من العلامات التجارية الموثوقة فيها، مثل: براون وأريستون، وهي من أهم الأماكن التي توفر خدمة التقسيط دون فوائد.

راية شوب (Raya shop):

تقدم شركة راية التقسيط المباشر لجميع الأجهزة الكهربائية من علامات تجارية متعددة، والتقسيط متاح في فروع الشركة في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وعدد من المحافظات الأخرى، بمقدم 10% والتقسيط متاح حتى 36 شهرًا, فيما عدا الهاتف المحمول يكون 12 شهرًا حتى 24 شهرًا، والخدمة متوافرة للموظفين سواء القطاع الخاص أو الحكومى، وأصحاب الأعمال الخاصة والمعاشات.

أمان (Aman):

إحدى شركات راية القابضة لكن بفروع منفصلة، وتم تأسيسها لتلبية الاحتياجات الشرائية للجمهور، دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة، والشركة الأم تضم ثلاث شركات، هي: أمان للدفع الإلكتروني (تطبيق)، وأمان للتمويل الأصغر، وأمان لخدمات التقسيط، وتقدم أمان خدمات التقسيط لمدة تصل إلى 60 شهرًا للإلكترونيات والأثاث والسيارات والرحلات السياحية.

موبايل شوب:

مع موبايل شوب قسط علي 18 شهر بدون أي فوائد مع البنك الأهلي المصري و بنك QNB الأهلي وvalU.

كارفور:

يتيح كارفور خدمة التقسيط بدون فوائد على 6 أشهر من خلال بطاقات بنك CIB الائتمانية على الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية بحد أدنى 1,000 جنيه م​صري,

*المعاملات الخاصة بالتقسيط في كارفور قابلة للاستبدال فقط (وليس للاسترداد).

كما يتيح كارفور التقسيط عن طريق بنك مصر كالتالي:

رنين:

خدمة التقسيط من رنين على 12 شهر أو 6 شهو، مع بنوك الاهلى المصرى و البنك التجارى الدولى CIB و البنك القطرى QNB، على الأداوت المنزلية و الأجهزة الكهربائية بدون فوائد وبدون مقدم وبسعر الكاش.

تطبيق Valu:

يمكنك الاستعانة بتطبيق Valu، للاستفادة من نظام التقسيط، من خلال الرابط: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.efgh.customer

تطبيق Shahry:

يمكنك أيضا الاستعانة بتطبيق Shahry، للاستفادة من نظام التقسيط، من خلال الرابط: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shahry.customer