شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل اليورو اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى له أمام الدولار الأمريكى منذ شهر أبريل 2018، حيث صعد إلى 1.2274 دولار، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 29-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 19.10 جنيه للشراء، و19.28جنيه للبيع، مقابل 19.05 جنيه للشراء، و19.26جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين.

وارتفع سعر اليورو 0.2 % محققا 1.22375 دولار في المعاملات الآسيوية، مقتربا من قمة عامين ونصف العام عند 1.22735 التي لامسها في وقت سابق هذا الشهر، وصعد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3484 دولار بعد يومين من الانخفاض.