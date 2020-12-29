شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة مسقط للجلسة الرابعة على التوالى.. وارتفاع 20 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الرابعة على التوالي، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.49% رابحاً 17.58 نقطة ليغلق عند مستوى 3642.120 نقطة، وبلغ حجم التداول 10.6 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون ريال عبر تنفيذ 576 صفقة لعدد 41 سهماً.

وارتفع 20 سهماً ببورصة مسقط، على رأسهم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 6.59%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 5%، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 4.55%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 9.48%، ثم سهم "الأنوار القابضة" بنسبة 161%، ثم سهم "عمان كلورين" بنسبة 1.45%، فيما تصدر سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 276.7 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة ضيافة الصحراء، النتائج المالية غير المدققة للعام المنتهي في 30 نوفمبر 2020، وبلغ إجمالي الدخل 12.3 ألف ريال عماني مقابل 13 ألف ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2019 بنسبة انخفاض 5.48%، وبلغ صافي الدخل بعد الضريبة 2547 ريال عماني مقارنة مع 2797 ريال عماني بنسبة انخفاض 8.94%.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة أسمنت عمان، تلقيها خطاباً من صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بشأن تسمية بديل لممثلهم في عضوية مجلس الإدارة، بحيث تحل طيبة بنت محمد الزرافية، محل نجاة بنت علي اللواتية، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2021.