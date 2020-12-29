شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بالختام.. وصعود "السوق العام" بنسبة 0.42% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% رابحاً 23.23 نقطة ليغلق عند مستوى 5578.49 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.6% رابحاً 36.1 نقطة ليغلق عند مستوى 6093.88 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% خاسراً 3.4 نقطة ليغلق عند مستوى 4563.60 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.3% خاسراً 13.76 نقطة ليغلق عند مستوى 4650.24 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 206.7 مليون سهم بقيمة 25.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7373 صفقة، وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 3.10%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.46%، يليه قطاع المنافع بنسبة 1.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.73%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.16%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والعقار بنسبة 0.08%، 0.03%، على التوالي.

وجاء سهم مجموعة الخليج للتأمين على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.88%، يليه سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 7.08%، ثم سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 5.70%، فيما تصدر سهم شركة الفنادق الكويتية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.35%، يليه سهم المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 4.93%، ثم سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 4.81%.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية العقارية، توقيع عقد تسهيلات مصرفية مع أحد البنوك المحلية بمبلغ إجمالي وقدره 103 مليون دينار كويتي نقدية وغير نقدية، وذلك لغرض تجديد وإعادة هيكلة تسهيلات مصرفية قائمة سبق للشركة الحصول عليها من نفس البنك.

وفي سياق آخر أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولاً: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020، 30-6-2020 و 30-9-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانياً: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

ثالثا: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020، 30-6-2020 و30-9-2020:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

رابعاً: شركات لم تقدم بيانات 30-9-2020:

شركة المال للاستثمار.

شركة ريم العقارية.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة الديرة القابضة.

شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية.

سادساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سابعاً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

ثامناً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

تاسعاً: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.