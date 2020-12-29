شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع..و"دبي" تربح 1.2 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.36% رابحاً 31.38 نقطة ليغلق عند مستوى 8746.76 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 343.65 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بنسبة 0.49% رابحاً 7.28 نقطة ليغلق عند مستوى 1497.44 نقطة، وزاد مؤشر مسقط للجلسة الرابعة على التوالي.

فيما واصلت بورصة قطر خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.14% خاسراً 7.27 نقطة ليغلق عند مستوى 5099.043 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 731.283 مليار درهم.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.36% رابحاً 31.38 نقطة ليغلق عند مستوى 8746.76 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.66% رابحاً 1378.94 نقطة ليغلق عند مستوى 25728.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 282.5 مليون سهم بقيمة 8.7 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.06%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.99%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.09%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.06%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.68%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.66%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، فيما تراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.36%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.06%، قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.05%.

وقفز 101 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "حلواني إخوان" بنسبة 6.30%، ثم سهم "أيان" بنسبة 3.85%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 3.38%، فيما تراجع 72 سهماً على رأسها سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 1.77%، ثم سهم "سدكو كابيتال ريت" بنسبة 1.57%، ثم سهم "الأندلس" بنسبة 1.31%، فيما تصدر سهم "أيان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 125.1 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.41% رابحاً 10.36 نقطة ليغلق عند مستوى 2524.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 125.8 مليون سهم محققة ما قيمته 162.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2231 صفقة لعدد 34 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.67%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.55%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.44%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاعي السلع والتأمين بنسبة 3.65%، 0.52%، على التوالي.

وقفز 13 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.43%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.27%، فيما تراجع 15 سهماً، على رأسها سهم شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 4.83%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.65%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.3 مليون ورقة بقيمة 30 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.11%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.49% رابحاً 7.28 نقطة ليغلق عند مستوى 1497.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيمة 534.8 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 30.80% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.82%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.17%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 3.60% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.34%، بي.أم.أم.أي بنسبة 0.27%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.13%

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.46% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.61%، وهبط سهمي شركة ناس، ألمنيوم البحرين بنسبة 6.67%، 0.19%، على التوالي.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الرابعة على التوالي، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.49% رابحاً 17.58 نقطة ليغلق عند مستوى 3642.120 نقطة، وبلغ حجم التداول 10.6 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون ريال عبر تنفيذ 576 صفقة لعدد 41 سهماً.

وارتفع 20 سهماً ببورصة مسقط، على رأسهم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 6.59%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 5%، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 4.55%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 9.48%، ثم سهم "الأنوار القابضة" بنسبة 161%، ثم سهم "عمان كلورين" بنسبة 1.45%، فيما تصدر سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 276.7 ألف ريال عماني.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.56% خاسراً 59.27 نقطة ليغلق عند مستوى 10500.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 101.7 مليون سهم بقيمة 258.9 مليون ريال عبر تنفيذ 5757 صفقة، وتراجع 34 سهماً، وارتفعت 9 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.87%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.80%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.32%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.18%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسة الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسراً 7.27 نقطة ليغلق عند مستوى 5099.043 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 731.283 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 84.9 مليون سهم، بقيمة 341.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 1551 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.80%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.59%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.05%.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية بنسبة 12.64%، ثم سهم شركة الاتحاد للتأمين بنسبة 7.69%، ثم سهم بنك الشارقة بنسبة 2.9%، فيما تراجعت 12 سهماً على رأسها سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بنسبة 4.74%، ثم سهم شركة رأس الخيمة للدواجن بنسبة 4.61%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.56%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 73 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.46%.

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% رابحاً 23.23 نقطة ليغلق عند مستوى 5578.49 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.6% رابحاً 36.1 نقطة ليغلق عند مستوى 6093.88 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% خاسراً 3.4 نقطة ليغلق عند مستوى 4563.60 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.3% خاسراً 13.76 نقطة ليغلق عند مستوى 4650.24 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 206.7 مليون سهم بقيمة 25.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7373 صفقة، وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 3.10%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.46%، يليه قطاع المنافع بنسبة 1.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.73%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.16%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والعقار بنسبة 0.08%، 0.03%، على التوالي.

وجاء سهم مجموعة الخليج للتأمين على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.88%، يليه سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 7.08%، ثم سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 5.70%، فيما تصدر سهم شركة الفنادق الكويتية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.35%، يليه سهم المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 4.93%، ثم سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 4.81%.