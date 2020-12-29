الاقتصاد

انخفاض سعر الذهب السعودى اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 226.72 ريال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 29-12-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية نحو 226.72 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 227.51 ريال سعودى.

وارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء، مدعومة بنزول الدولار، إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن زيادة مساعدات مرتبطة بالجائحة، لكن ارتفاع الأسهم الآسيوية حد من المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1877.66 دولار للأوقية،  وكان المعدن قد صعد 1.3 بالمئة أمس الاثنين بعد إقرار حزمة مساعدات في الولايات المتحدة بما يقرب من 900 مليار دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة، لتسجل 1880.90 دولار.

انخفض الدولار 0.2 % مقابل عملات منافسة، في حين صعدت الأسهم الآسيوية، إذ بلغت أسهم اليابان قمة 30 عاما بدعم تفاؤل قبيل تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على مدفوعات مرتبطة بكوفيد-19 بقيمة ألفي دولار.

 

وجاءت أسعار الذهب السعودي اليوم كالتالى:

​سعر الذهب "عيار 24"

226.72 ريال بما يعادل  60.42$

سعر الذهب "عيار 22" 

207.83 ريال  بما يعادل  55.38$

سعر الذهب "عيار 21 "

198.39 ريال  بما يعادل  52.87$

سعر الذهب "عيار 18"  

 170.05 ريال  بما يعادل  45.31$

سعر الذهب "عيار 14" 

132.26 ريال  بما يعادل  35.24$

سعر الذهب "عيار 12"

113.36 ريال   بما يعادل  30.21$

سعر أوقية الذهب

7,051 ريال   بما يعادل  1,879$

سعر جنيه الذهب 

1,587 ريال   بما يعادل   422.94$

سعر كيلو الذهب

226,724 ريال  بما يعادل 60,418$

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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