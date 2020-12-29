شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الذهب السعودى اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 226.72 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 29-12-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 226.72 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 227.51 ريال سعودى.
وارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء، مدعومة بنزول الدولار، إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن زيادة مساعدات مرتبطة بالجائحة، لكن ارتفاع الأسهم الآسيوية حد من المكاسب.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1877.66 دولار للأوقية، وكان المعدن قد صعد 1.3 بالمئة أمس الاثنين بعد إقرار حزمة مساعدات في الولايات المتحدة بما يقرب من 900 مليار دولار.
ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة، لتسجل 1880.90 دولار.
انخفض الدولار 0.2 % مقابل عملات منافسة، في حين صعدت الأسهم الآسيوية، إذ بلغت أسهم اليابان قمة 30 عاما بدعم تفاؤل قبيل تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على مدفوعات مرتبطة بكوفيد-19 بقيمة ألفي دولار.
سعر الذهب "عيار 24"
226.72 ريال بما يعادل 60.42$
سعر الذهب "عيار 22"
207.83 ريال بما يعادل 55.38$
سعر الذهب "عيار 21 "
198.39 ريال بما يعادل 52.87$
سعر الذهب "عيار 18"
170.05 ريال بما يعادل 45.31$
سعر الذهب "عيار 14"
132.26 ريال بما يعادل 35.24$
سعر الذهب "عيار 12"
113.36 ريال بما يعادل 30.21$
سعر أوقية الذهب
7,051 ريال بما يعادل 1,879$
سعر جنيه الذهب
1,587 ريال بما يعادل 422.94$
سعر كيلو الذهب
226,724 ريال بما يعادل 60,418$
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