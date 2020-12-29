شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 51.10 دولار لبرنت.. و47.83 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم،51.10 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47.83 دولار للبرميل، حيث شهدت الأسعار، استقرارا بعد ارتفاعها خلال 4 جلسات علي التوالي.

كان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد أكد إن بلاده ستدعم زيادة إنتاج نفط المجموعة المعروفة باسم أوبك+ بمقدار 500 ألف برميل يوميا أخرى، اعتبارا من فبراير في القمة المقرر انعقادها الشهر القادم لكبار منتجي النفط العالمي وفقا لرويترز .

وسجلت أسعار النفط الآجلة خسائر أسبوعية هي الأولي لها في ثمانية أسابيع، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت بمقدار 1.9% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضا بمقدار 1.6%.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ودول من خارجها علي رأسها روسيا أو ما يعرف ب أوبك بلس على تقليص تخفيضات إنتاج النفط على نحو طفيف اعتبارا من شهر يناير2021 بمقدار 500 ألف برميل يوميا.