شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى تتراجع بنسبة 0.14% بالختام.. ورأس المال يخسر 2.3 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسة الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسراً 7.27 نقطة ليغلق عند مستوى 5099.043 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 731.283 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 84.9 مليون سهم، بقيمة 341.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 1551 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.80%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.59%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.05%.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية بنسبة 12.64%، ثم سهم شركة الاتحاد للتأمين بنسبة 7.69%، ثم سهم بنك الشارقة بنسبة 2.9%، فيما تراجعت 12 سهماً على رأسها سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بنسبة 4.74%، ثم سهم شركة رأس الخيمة للدواجن بنسبة 4.61%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.56%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 73 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.46%.

وفي سياق متصل أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية، وقف التداول على أسهم شركة أسمنت الخليج ليومي عمل 29 و30 ديسمبر الجاري لغايات إتمام تنفيذ خفض رأس المال في الأنظمة الفنية بالسوق، ويعاد التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة تداول يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر، حيث سيتم تعويم سعر سهم الشركة في هذه الجلسة فقط.

وفى سياق آخر أعلنت شركة الفجيرة لصناعات البناء، تعيين فيناي افاروال بوظيفة مدير الرقابة الداخلية بالشركة.