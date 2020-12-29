شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الأثاث: تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلى يشجع الصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة منتجات الأخشاب والاثاث باتحاد الصناعات دعمها القوي للجنة تفضيل المنتج المحلي المشكلة بقرار من رئيس الوزراء برئاسة وزير التجارة والصناعة، في سبيل تحقيق الهدف الذي انشئت من أجله.

من جانبه رحب المهندس احمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والاثاث باتحاد الصناعات، بالقرار، وانه يتماشي مع حرص القيادة السياسية على الارتقاء بالصناعة الوطنية، مؤكدا أن الهدف من قانون «تفضيل المنتج المحلي» 5 الصادر في 2015 هو ضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة في المشتريات الحكومية، وتمكينها من المنافسة مع المنتجات المثيلة التي يتم استيرادها، للمشروعات المقامة بمصر، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد أهم القطاعات الموفرة لفرص العمل بالاقتصاد القومى.

وطالب حلمي بضرورة الاستمرار في تشجيع وتفضيل المنتج والمكون المحلى في مختلف ما يتم من مشتريات حكومية، سعيًا لدعم وتشجيع الصناعة المحلية، التي تسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل الجديدة.

كان رئيس الوزراء قد اصدر قرارا بتشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلي برئاسة وزير التجارة والصناعة، وتضم اللجنة في عضويتها رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ونواب رئيس مجلس الدولة و3 من الجهات المعنية بوزارة الصناعة وممثل عن وزارة الاستثمار وممثل عن وزارة الإنتاج الحربى ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية واثنان من ذوى الخبرة يختارهم وزير الصناعة.