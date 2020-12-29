شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطاع أعمال توقع عقدا لاستيراد وتجميع مولدات الأوزون للتعقيم ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المهندس محمد حسنين رضوان رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث والهندسة احدى شركاتها التابعة وبحضور المهندس خالد نسيم مستشار التسويق والتطوير بالقابضة على اتفاقية مشروع مشترك مع المهندس محمد مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة سحاب للاستيراد والتوكيلات التجارية لاستيراد وتجميع مولدات الأوزون ذاتية الطاقة لإنتاج مياه تحتوي على مستويات عالية من الأوزون لتعقيم مياه الشرب سواء على المستوى المنزلي او الفنادق او المستشفيات، وكذا كافة تطبيقات الأوزون في قطاعات الصناعة والزراعة والأغذية والمشروبات، وقد أشارت نتائج اختبارات دراسات حديثة الى أنه بإمكان الأوزون تثبيط نشاط فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والإدارة المركزية للتسويق.

وتعد شركة المحاريث والهندسة من كبرى الشركات التجارية العريقة وتمارس نشاطها في بيع بضائع عديدة ومختلفة من خلال فروعها المنتشرة في معظم محافظات الجمهورية، ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في فتح مجالات جديدة لتعظيم القدرة التنافسية لشركاتها التابعة.