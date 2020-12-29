شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإدارى يدفع بعدم الاختصاص فى الدعوى المقامة بوقف تنفيذ قانون اتحاد الصناعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصدر اتحاد الصناعات قال فيه إن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكم بعدم الاختصاص ولائياَ في الدعوى المقامة من مسعد عمران – رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الحرفية بشأن وقف تنفيذ قانون الاتحاد.

وكان رئيس غرفة الحرف اليدوية طالب فى دعوى قضائية بوقف إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 بشأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية ووقف العمل بالقانون لحين الفصل في الدعوى.

وأشار اتحاد الصناعات في بيانه إلي أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت الحكم في الدعوى والقاضي منطوقها حكمت المحكمة بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوة وألزمت المدعي بالمصروفات والاتعاب.