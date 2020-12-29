شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء 29-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، بعد تراجع بقيمة 4 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 820 جنيها للجرام، حتى صياغة هذه السطور مقارنة بـ 824 جنيها سعر تعاملات مساء أمس، مع توقعات بتغيرات أسعار الذهب فى سوق الصاغة، فى ظل استمرار تذبذب سعر الذهب بين الارتفاع والهبوط.



أسعار الذهب اليوم..الذهب عيار 18 سجل 702.75 جنيه. أسعار الذهب اليوم..الذهب عيار 18 سجل 702.75 جنيه. الذهب عيار 21 سجل 820 جنيها. الذهب عيار 24 سجل 937.25 جنيه.

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 29-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، حيث ارتفع سعر الدولار بالبنك الأهلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، في حين استقر سعر الريال السعودى عند سعر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع ، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

سعر الدولار: 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع

سعر اليورو: سجل 19.10 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترلينى: 21.04 جنيه للشراء، و21.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي: 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي: 48.53 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع