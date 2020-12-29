الارشيف / الاقتصاد

تباين سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 29-12-2020

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 29-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابين سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 29-12-2020 فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، مسجلا فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

 

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودى اليوم، إطلاق الشركة الوطنية للخدمات الأمنية "سيف"، الهادفة إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة فى المملكة، عبر تقديم مجموعة من الخدمات التى تتماشى مع أفضل المعايير والتقنيات المطبقة.

وحسب وكالة الأنباء ، ستتركز أعمال شركة "سيف" على أربعة مجالات رئيسية، تشمل تقديم الاستشارات الأمنية، وخدمات الحلول الأمنية المتكاملة التى تضم عدداً من الخدمات المتخصصة، وبرامج التدريب والتطوير، إضافة إلى مراكز القيادة والتحكم.

4201619172748828bus-m-1.jpg
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.08  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

 

ffc7925ddf.jpg

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.08  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

87294ca699.jpg

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08  جنيه للشراء.

 

4.23  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.09  جنيه للشراء.

 

4.23  جنيه للبيع.

 

7b8b60f243.jpg

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.10  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

3925c86305.jpg

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا