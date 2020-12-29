تباين سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 29-12-2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابين سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 29-12-2020 فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، مسجلا فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودى اليوم، إطلاق الشركة الوطنية للخدمات الأمنية "سيف"، الهادفة إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة فى المملكة، عبر تقديم مجموعة من الخدمات التى تتماشى مع أفضل المعايير والتقنيات المطبقة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، ستتركز أعمال شركة "سيف" على أربعة مجالات رئيسية، تشمل تقديم الاستشارات الأمنية، وخدمات الحلول الأمنية المتكاملة التى تضم عدداً من الخدمات المتخصصة، وبرامج التدريب والتطوير، إضافة إلى مراكز القيادة والتحكم.