شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-12-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، بعد تراجع بقيمة 4 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 820 جنيها للجرام، حتى صياغة هذه السطور مقارنة بـ 824 جنيها سعر تعاملات مساء أمس، مع توقعات بتغيرات أسعار الذهب فى سوق الصاغة، فى ظل استمرار تذبذب سعر الذهب بين الارتفاع والهبوط.





أسعار الذهب اليوم..

الذهب عيار 18 سجل 702.75 جنيه.

الذهب عيار 21 سجل 820 جنيها.

الذهب عيار 24 سجل 937.25 جنيه.

الجنيه الذهب 6560 جنيها.

أونصة الذهب 1876 دولارا.

وقال هاني جيد رئيس شعبة الذهب، أن نظام الدمغ بالليزر لن يتم تطبيقه بين يوم وليلية، وكافة الذهب الموجود في الأسواق حاليا مدموغ، لكن ما يستجد هو ضرورة أن يكون الذهب مدموغ بالليزر، مشيرا إلى أن الذهب المدموغ في السوق قبل نظام الليزر سيتم شراءه من المستهلكين بالفاتورة، وكافة الكميات الموجودة في المحال سيتم دمغها على مراحل.

وأضاف، لـ"الخليج 365"، أن التطبيق لنظام الدمغ بالليزر يبدأ مطلع يناير 2021، ولن يكون له تأثير على المستهلكين، فهي عملية تنظيمية لمعرفة منشأ كل قطعة ذهب، ليكون لها ما يشبه سجل منذ تصنيعها وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، لكن المبيعات منذ بداية الشهر لن يجد عليها أي جديد.

وقال إن التاجر لن يتوقف عن شراء الذهب المدموغ بشكله التقليدي، فالنظام الجديد للدمغ يبدأ مع مطلع العام، وقد نستغرق عام تقريبا، للانتهاء من الكميات بالأسواق والتي سيتم دمغها تباعا.

وأكد أن تكاليف دمغ الذهب بالنظام الجديد ستتراجع، فكان الدمغ لكل جرام يتكلف 6 جنيهات تقريبا، والآن قد يتراجع إلى 1.5 جنيه بنظام الليزر، والمستهلك النهائي لن يشعر بأية تغيرات نتيجة هذه الأمور الفنية.