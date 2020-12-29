تعرف على أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 29-12-2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 29-12-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، فى حين سجل 1 يورو بـ 4.60 ريال سعودى.

سجلت أسعار النفط اليوم،51.10 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 47.83 دولار للبرميل، حيث شهدت الأسعار، استقرارا بعد ارتفاعها خلال 4 جلسات علي التوالي.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك، قد أكد إن بلاده ستدعم زيادة إنتاج نفط المجموعة المعروفة باسم أوبك+ بمقدار 500 ألف برميل يوميا أخرى، اعتبارا من فبراير فى القمة المقرر انعقادها الشهر القادم لكبار منتجى النفط العالمى وفقا لرويترز .