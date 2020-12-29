شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 29-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 29-12-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، فى حين سجل 1 يورو بـ 4.60 ريال سعودى.
سجلت أسعار النفط اليوم،51.10 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 47.83 دولار للبرميل، حيث شهدت الأسعار، استقرارا بعد ارتفاعها خلال 4 جلسات علي التوالي.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك، قد أكد إن بلاده ستدعم زيادة إنتاج نفط المجموعة المعروفة باسم أوبك+ بمقدار 500 ألف برميل يوميا أخرى، اعتبارا من فبراير فى القمة المقرر انعقادها الشهر القادم لكبار منتجى النفط العالمى وفقا لرويترز .
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
دولار أمريكى (USD)
1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.
يورو (EUR)
1 يورو = 4.60 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.22 يورو.
جنيه إسترلينى (GBP)
1 جنيه استرلينى = 5.06 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني.
دولار كندى (CAD)
1 دولار كندى = 2.93 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.34 دولار كندي.
دولار أسترالى (AUD)
1 دولار أسترالى = 2.85 ريال سعودي .
1 ريال سعودى = 0.35 دولار أسترالي.
ين يابانى (JPY)
1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 27.63 ين ياباني.
جنيه مصرى (EGP)
1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 4.19 جنيه مصري.
درهم إماراتى (AED)
1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.
جنيه سودانى (SDG)
1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 14.73 جنيه سودانى.
دينار جزائرى (DZD)
1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 35.23 دينار جزائرى.
دينار بحرينى (BHD)
1 دينار بحرينى = 9.953 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحرينى.