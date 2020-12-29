شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تختتم برنامجها التدريبى للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل القيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت البورصة المصرية، برنامجها التدريبي، المقدم للدفعة الثالثة " 65 متدرب " من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي تضمن 6 محاضرات على مدار ثلاثة أيام متتالية، تضمنت جزء أكاديمي وأخر تطبيقي عملي من خلال نموذج محاكاة عملية التداول في البورصة، وألقى الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية محاضرة في ختام البرنامج التدريبي بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب.

رحبت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وأكدت على أهمية البورصات في توفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية، لدعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالتعاون مع البورصة يدعم جهود الأكاديمية في تنويع خبرات ومعارف التنفيذين في شتى المجالات وبالأخص المرتبطة بأسواق المال.

فيما استعرض الدكتور محمد فريد، هيكل برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل غير المسبوق الذي تنفذه الحكومة المصرية منذ عام 2016، والذي تضمن مزيج متكامل ومتناغم من السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتشريعية وكذا الإصلاحات الهيكلية بالتوازي مع سياسات الحماية والضمان الاجتماعي، مضيفا أن كافة العلوم الاقتصادية تشترط لنجاح برامج الاصلاح الاقتصادي ضرورة تضمنها إجراءات وأدوات وسياسات تسهم في تخفيف أي ضغوط تنتج عن برامج الاصلاح، وهو ما تضمنه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأضاف رئيس البورصة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن لأسواق المال دورا كبيرا في مساندة خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الوصول الى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد.

تضمن البرنامج التدريبي على 6 محاضرات تتضمن تعريف المتدربين بالبورصة وكيفية عملها ودورها في الاقتصاد وموقعها في المنظومة الاقتصادية، وكذا أساسيات التداول والاستثمار والادخار، وكذا تعريف المتدربين على كيفية استخدام نموذج محاكاة يمكنهم من التعامل والاستثمار بيعا وشراء للاوراق المالية المقيدة.

جدير بالذكرأن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.

تخرج 190 متدرب في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، ونحو 79 متدرب في شهر نوفمبر 2020، وقد بدأت الدفعة الثالثة في 8 نوفمبر الماضي وعددهم 65 متدرب سيتم تدريبهم لمدة عام مُقسم إلى 9 أشهر تدريب نظري، و3 أشهر تدريب ميداني.

يذكر أن التعاون بين البورصة المصرية والأكاديمية الوطنية للتدريب، يأتي تطبيقا للاستراتيجية التعليمية التي وضعتها الأكاديمية، والتي تعتمد على إيجاد شراكات متعددة مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستفادة من خبراتهم في خلق أجيال جديدة من التنفيذيين وتأهيلهم للقيادة المؤثرة مسلحين بكافةً المهارات التي يتطلبها سوق العمل.