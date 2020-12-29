شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات الكيماوية: اليوم آخر موعد لمراجعة مستحقات الشركات من المساندة التصديرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صندوق تنميه الصادرات، أن اليوم الثلاثاء اخر موعد لمقابلة الشركات لمراجعة المستحقات الخاصة بهم بمقر صندوق تنمية الصادرات في اطار مبادرة السداد الفوري بنسبة 85% "

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ، فى بيان اليوم إنه وفقاً لما ورد للمجلس من صندوق تنمية الصادرات من إرشادات لتسهيل استلام المستحقات فان الشركات المصدرة التي استلمت شهادة من صندوق تنمية الصادرات ضمن مبادرة السداد الفورى عليها أن تتوجه لأحد فروع البنوك التاليه بنك تنميه الصادرات الفرع الرئيسي بالتجمع شارع التسعين والقاهرة فرع أول مكرم عبيد تجاه مدينه نصر وبنكي مصر والاهلي اي فرع منهما في مدينه نصر، علي أن تقوم الشركه بإحضار الاتي منها عند الذهاب للبنك الشهادة التي حصل عليها من صندوق تنمية الصادرات لصالح الشركة والسجلات التجارية ، وختم الشركة وأصل بطاقه الرقم القومى سارية والبطاقه الضريبية .

وكان رئيس المجلس قد تلقي بيانا تفصيليا من الصندوق بشأن موقف قطاع الصناعات الكيماوية للشركات المتقدمة لمبادرة السداد الفورى كشف انه بلغ إجمالي عدد الشركات التي تقدمت للمبادرة بلغ نحو 153شركة وأن عدد الشركات التي وقعت بالموافقه بلغ 47 شركة في حين بلغ عدد الشركات المعارضه 12 شركة وبلغ عدد الشركات التي لم تحضر للصندوق نحو 45 وشركة وأن عدد الشركات المنتهي العمل بها بلغ 104 شركة وأن عدد الشركات غير المستوفاه بلغ42 شركة وعددالشركات التي لم يتم الانتهاء من العمل معها 7 شركات .