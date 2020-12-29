شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ"بن داود" تفتتح متجرها الـ 47 ضمن سلسة متاجر الدانوب في المملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بن داود القابضة عن قيام الشركة التابعة لها "الدانوب للمواد الغذائية والكماليات" بافتتاح متجرها الـ 47 ضمن سلسة متاجر الدانوب في المملكة، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن المتجر الجديد يقع في موقع متميز(فيفا أفينيو) بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز(التحلية سابقاً)، حي الروضة، بمدينة جدة، ويشغل المتجر مساحة (2,500) متر مربع تقريباً.

والجدير بالذكرأنه بافتتاح هذا المتجر بلغ إجمالي عدد المتاجر للشركات التابعة لبن داود القابضة 74 متجراً منتشرة في أرجاء المملكة.

وتؤكد شركة بن داود القابضة، أن الشركة التابعة ستتخذ جميع الاحتياطات اللازمة، على أن يتم تطبيق كافة التدابير الوقائية وذلك حسب التوجيهات الرسمية للمحافظة على سلامة جميع الزوار والمتسوقين.

وتتوقع الشركة، أن يسهم تشغيل المعرض الجديد في تعزيز مبيعات وأرباح الشركة، مما سينعكس إيجاباً على حقوق المساهمين.

هذا ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح، اعتباراً من الربع الأول من العام المالي 2021.

وكانت الدانوب قد أعلنت، خلال ديسمبر الجاري، عن بدء خطة عمل لافتتاح أول فرعها خارج حدود المملكة، وذلك في مملكة البحرین.

وأفادت بن داود، في بيان سابق، بقيام الدانوب بالدخول في عقد إیجار للموقع المختار للهايبرماركت مع إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في مملكة البحرين، للبدء في العمل على افتتاح فرعھا الواقع في مشروع لیوان بمنطقة الھملة بالمحافظة الشمالیة في مملكة البحرین.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 78.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 124.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى أن نتائج الربع الثالث من عام 2019 تضمنت الإيرادات الموسمية من الحج وعلى النقيض تأثيرت الإيرادات الموسمية لهذا العام بسبب إغلاق الفروع الرئيسية بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة على إثر القرار الصادر من وزارة الداخلية بإيقاف العمرة و الزيارة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين للحد من إنتشار الجائحة في المملكة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 390.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 295.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.