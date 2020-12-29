شكرا لقرائتكم خبر عن ملكية ريت يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 600 مليون ريال مع مصرف الراجحي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ملكية للاستثمار بصفتها مدير صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن توقيع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي بهدف تقليل تكاليف التمويل وزيادة مدة التمويل بما يحقق مصلحة السادة مالكي الوحدات.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن حد التسهيلات القابل للسحب هو 600 مليون ريال، علماً بأن مدة الاتفاقية سبع سنوات.

وبحسب البيان، سيتم استخدام التسهيلات في سداد التسهيلات المسحوبة من بنك البلاد بمبلغ 342.6 مليون ريال، واستخدام المبلغ المتبقي من حدود التسهيلات في الاستحواذ على عقارات إضافية لصالح الصندوق.

هذا وسيتم دفع تكاليف التمويل كل ستة أشهر، ويتم سداد أصل مبلغ التمويل بنهاية فترة الاتفاقية، على أن يتم العمل على تمديد الاتفاقية قبل نهاية مدة التسهيلات بمدة كافية.

وأشار الصندوق إلى أن ضمانات التسهيلات هي رهن عقارات تعادل قيمتها 200% من قيمة التسهيلات المسحوبة لصالح مصرف الراجحي، بالإضافة لتقديم سندات لأمر لصالح المصرف.

ونوه الصندوق إلى أن زيادة مدة التمويل لمدة سبع سنوات ستنعكس إيجابياً على العمر الزمني لالتزامات الصندوق.

وأكدت شركة ملكية للاستثمار على أنه لن يتم تحميل الصندوق أتعاب هيكلة تمويل المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق عن الجزء الذي تم إعادة تمويله والبالغ 342.6 مليون ريال سعودي.

وكان الصندوق قد قام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2020، بقيمة 6.8 مليون ريال، بواقع 0.10 ريال للوحدة، بنسبة 1% إلى السعر الأولى للوحدة.