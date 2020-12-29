شكرا لقرائتكم خبر عن النعيمي يعتمد موازنة عجمان 2021 بـ 2.066 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان- وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2021 بقيمة متوازنة ومن دون عجز قدرها 2.066 مليار درهم، التي تستهدف تحقيق الأولويات الاستراتيجية الحكومية وتقديم أفضل الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية في الإمارة.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن الموازنة العامة لحكومة عجمان ما هي إلا سبيل لتحقيق وضمان «مجتمع سعيد»، وقال: «تركز الموازنة لعام 2021 على محاور عدة تشمل الشؤون الاقتصادية بنسبة 40 %، إضافة إلى الخدمات العمومية العامة بنسبة 22% مما يترجم رؤية عجمان 2021 التي تركز على دعم القدرات التنافسية للإمارة وتطويرها في مجالات التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أخضر وكذلك تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل دوره التنموي بما يسهم في تحقيق الرفاه والسعادة المجتمعية وزيادة إنتاجية الفرد».

وتضمنت الموازنة اعتماد نفقات الإسكان ومرافق المجتمع بنسبة 15% والنظام العام والسلامة العامة بنسبة 13% وحماية البيئة بنسبة 8%، إضافة إلى الترفيه والثقافة والدين بنسبة 2%.

من جانبه، أوضح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية، أن الموازنة العامة لحكومة عجمان تركز على استمرارية تحفيز اقتصاد الإمارة لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي على الرغم من الظروف الاستثنائية الناجمة عن وباء «كورونا» الذي اجتاح العالم بأكمله في عام 2020 مما يسهم في تعزيز دور عجمان ومكانتها على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن الموازنة تساعد على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للإمارة وتسهم في جعل كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب تعزيز سياسات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي إن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير مرافق المجتمع والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية والعمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية تساعدهم على الإبداع والابتكار، وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً وتلبية كافة احتياجاتها لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية.

وأضاف أن الموازنة تضمن الوصول إلى أعلى مستويات الخدمة لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارة، وذلك وفق أفضل المعايير والممارسات التي تسهم في بناء مجتمع سعيد بما يتماشى مع رؤية عجمان 2021.

وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن موازنة عجمان 2021 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تهدف إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة بشكل عام ولعجمان بشكل خاص وتعكس توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ونظرتها الشاملة والمتجددة وتتسم موازنة الإمارة بالمرونة ومواكبة المتغيرات المستجدة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات جائحة «كورونا» والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتوظيف فرق العمل الحكومية في الإمارة لتقديم التوصيات والمقترحات أولاً بأول بحسب التغيرات المتسارعة.

وقال: «إن موازنة عجمان 2021 تتطلع إلى تحسين مستوى الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين وتعزيز الاستدامة المالية والتنافسية وتحفيز الاقتصاد الكلي للإمارة من خلال تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية التي تحقق ميزة تنافسية للإمارة وترتقي بها في المكتسبات التنموية وتقديم الدعم الاجتماعي بشتى الأساليب للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بما يضمن لهم الاستقرار الاجتماعي ويحفزهم على العطاء الأفضل والمساهمة الجادة والفاعلة في عمليات البناء والتنمية المستدامة».

وأضاف أن موازنة عام 2021 والبالغة 2.066 مليار درهم جاءت متوازنة وملبية لكافة احتياجات الإمارة ومشاريعها وموائمة للخطط والأهداف الاستراتيجية في الإمارة؛ حيث أولت الاهتمام الأكبر لتعزيز المكانة الاقتصادية للإمارة باعتبار أن الاقتصاد هو عصب الحياة وهو الأكثر تأثيراً وتأثراً بالتقلبات العالمية والظروف الاستثنائية فحاز على نسبة 40% ونالت كافة القطاعات نسباً مقدرة من الميزانية التي تنوعت بين مشاريع البنية التحتية 22% والإسكان ومرافق المجتمع 15% والنظام العام والسلامة العامة 13% وحماية البيئة 8% والترفيه والثقافة والدين 2%.

وأشاد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بالروح الإنتاجية المشتركة في طرح الأفكار والأهداف بين فرق العمل في إمارة عجمان والتعاون المثمر بين رؤساء ومديري وموظفي الجهات الحكومية في الإمارة بما يحقق الحوار الهادف وتبادل المقترحات والتوصيات في سبيل تحقيق أهداف الإمارة الاستراتيجية والمتطلبات التنموية والاقتصادية والاجتماعية وهذا دليل على صدق الوفاء بروح الاتحاد التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه مؤسسو الدولة وحكام الإمارات في نفوس أبناء وبنات الوطن، فالمشاركة الفعالة في تشارك الرؤى والأفكار هي برهان صادق على معنى القوة في الوحدة وتشارك التطلعات والأهداف والقيم والمبادئ الأصيلة التي تربى عليها شعب الإمارات منذ الأزل.

من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن ‏الدائرة تحظى بدعم دائم من الحكومة الرشيدة في الإمارة التي تخصص جزءاً كبيراً من الموازنة السنوية لتمكين القطاعات الحيوية من تأدية مهامها والانطلاق نحو التفكير بمبادرات نوعية تلقي بظلالها الإيجابية على كافة مجالات الحياة ويشعر بقيمتها كل فرد في المجتمع.

وأشار إلى نجاح ‏الدائرة خلال الفترة الماضية في تنفيذ العديد من مشاريع الطرق والبنية التحتية والتوسعة والصيانة الدائمة، إضافة إلى استمرارية مشاريع الصحة العامة والرقابة الغذائية، بدعم كبير من القيادة الرشيدة التي لم تدخر جهداً لإعطاء الدائرة الضوء الأخضر لتنفيذ المشاريع والمبادرات الرائدة في المجالات المتعددة.

وبين أن الدائرة، أعدت خطتها للعام المقبل 2021؛‏ حيث ستسعى جاهدة إلى إتمام المشاريع و إطلاق مبادرات ومشاريع جديدة مستندة للدعم المالي والموازنة المخصصة، ‏موضحاً أن الدائرة تحتضن كفاءات وطاقات عاملة تسعى وتواصل الليل بالنهار لنهضة الإمارة والارتقاء بها في شتى المجالات.

وقال رئيس دائرة البلدية والتخطيط: «إننا سنعمل في العام المقبل على تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة قطاعات الدائرة والاستفادة من أحدث التطبيقات التي تسهم في زيادة الكفاءة ورفع الإنتاجية وتحقيق الأهداف المنشودة على مستوى الدائرة، ‏خاصة وعلى مستوى الإمارة بشكل عام»، موضحاً أن جميع الدوائر تكثف جهودها لتحقيق رفعة الإمارة والارتقاء بها.

من جهته، أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، أن الموازنة تعكس الحرص على تعزيز جودة الحياة الشاملة في إمارة عجمان، التي تحققت باعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، الموازنة العامة لحكومة عجمان، مشيداً بحرصها الدائم على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للإمارة، ودعمها الدؤوب لدعم جودة الحياة وفق معايير الصحة والسلامة بمستويات متميزة ومنافسة.

وأشاد باهتمام القيادة الرشيدة بدعم النشاط الاقتصادي وتنمية قطاع الشؤون الاقتصادية وقطاعات البنية التحتية، والإسكان والمرافق العامة، والنظام العام وشؤون السلامة العامة، وحماية البيئة.

من ناحيته، قال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك: «إن موازنة عام 2021 التي اعتمدها صاحب السمو حاكم عجمان، التي بلغت 2.066 مليار درهم وبنسبة نمو ملحوظ عن الأعوام السابقة، تؤكد التزام حكومة عجمان بخطتها المالية ودعمها المستمر لكافة الدوائر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتكاملة تضمن حياة كريمة للمواطنين وتجعل من الإمارة مدينة نموذجية توفر أرقى سبل السعادة والرفاهية وتكون مقصداً للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم».

وأكد أن إمارة عجمان، شهدت نمواً وتطوراً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية ويتضح ذلك من خلال ما تم تنفيذه من قبل كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص من برامج ومشاريع وخطط طالت جميع الميادين وانعكست بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة لجميع القطاعات، مما رسخ مكانتها كواحدة من أرقى الوجهات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والخدمية.

وأشار إلى أن هذه الموازنة ونموها عاماً بعد عام يؤكد أن سياسة حكومة عجمان تسير على الطريق السليم وتأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان، على أرض الواقع وتحقيقها لمصلحة العمل الوطني المؤسسي وللمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة.

وأوضح الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، أنه بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو حاكم عجمان، باتت الإمارة تتبوأ مكانة مهمة على صعيد الإنجازات بمختلف قطاعاتها نتيجة عطاء وطني شارك فيه الجميع سواء الدوائر الحكومية أو الكوادر البشرية المؤهلة لتحقيق مثل هذه الإنجازات لمواصلة المسيرة بكل ثبات وتقدم.

من جانبها، أكدت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، يضع نصب عينيه دائماً رفاهية المواطن، لافتة إلى أن ذلك يتجلى في الموازنة العامة للإمارة 2021 التي اعتمدها سموه.

وقالت إن الموازنة التي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة، تهدف إلى مواصلة الارتقاء بالإنسان في مختلف مجالات التنمية والصحة والخدمات الاجتماعية والتعليمية والترفيهية والسياحية والإسكان وهو ما يصب في إطار الرؤية المستقبلية لحكومة عجمان 2021 التي تتجسد اليوم على أرض الواقع وتسير بخطى ثابتة لتحقيق أجندتها الوطنية الشمولية.

وأوضحت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، أن الموازنة تهتم بكل ما يسهم في توفير سبل الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض الإمارة من خلال توفير بيئة مثالية وفقاً لأعلى المعايير العالمية عبر بناء مجتمع سعيد تحفزه حكومة متميزة، مشيرة إلى أن تخصيص نسبة 15 في المئة من الموازنة لقطاع الإسكان ومرافق المجتمع يدل على حرص صاحب السمو حاكم عجمان وحكومته على توفير المسكن الآمن للمواطنين وتقديم جميع الخدمات الإنسانية والمجتمعية دون تأخير.

وبدوره قال مروان آل علي مدير عام دائرة المالية: «إن موازنة عام 2021 تسلط الضوء على التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بتحقيق الاستقرار المالي في الإمارة وذلك من خلال منهجيات الموازنة المرنة التي تبنتها الحكومة للتأقلم مع المتغيرات والمستجدات والاستفادة من الدروس والتجارب التي شهدها العام الاستثنائي 2020».

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن القيادة الحكيمة تولي اهتماماً دائماً بقطاع تطوير البنية التحتية والبيئة وتقدم كافة أوجه الدعم لتمكين الكفاءات المؤهلة من تدشين وتنفيذ المبادرات والمشاريع المثمرة في المجالات الحيوية، كما لا تدخر جهداً لدعم الأفكار البناءة وتحويلها لمشاريع واقعية يلمس أثرها كل فرد في المجتمع.

وأوضح أن الموازنة السنوية، تفتح آفاق العمل المستمر وتعد بمثابة داعم مهم للمضي قدماً في درب النجاح الدائم من خلال إتمام مشاريع الطرق والبنية التحتية والاستمرار في مشاريع الصحة والرقابة العامة، مبيناً أن القيادة الرشيدة تؤمن بالدور الكبير الذي تقدمه كل جهة تعمل تحت كنف الحكومة فالجميع يعمل كأسرة واحدة وفريق عمل متكامل، ولذلك تسعى إلى تقديم الدعم المالي والذي يمكن الجميع من تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة والانطلاق نحو تحقيق الأفضل.

وبين أن الدائرة وضعت الخطط والبرامج الشاملة والمتكاملة التي ستعمل على تحويلها لواقع ملموس خلال العام المقبل مستندة لموازنة 2020، لافتاً إلى أنها تسير وفق خطط واضحة وواثقة ومدروسة لتحقيق رؤية الإمارة 2021، لإيجاد إمارة سعيدة وهانئة توفر حياة كريمة للمواطنين والمقيمين.

بدوره أكد المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمانـ رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في عجمان، أن اعتماد موازنة إمارة عجمان 2021 بتنوع القطاعات المستهدفة يعكس النهضة الشاملة للإمارة والتطورات المتلاحقة في الاقتصاد والبنية التحتية والخدمات لتحقيق سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

وأوضح أن اعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، للموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2021 يؤكد أن عجمان مقبلة على تنفيذ مشاريع ومبادرات رائدة في كافة القطاعات بتوجيهات ومتابعة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، لاسيما أن القطاع الاقتصادي يحظى بنسبة 40% من إجمالي النفقات، إلى جانب البنية التحتية.

وأشاد بالتعاون الفعال بين كافة الجهات الحكومية في عجمان لتحقيق الخطة الاستراتيجية ورؤية الإمارة «مجتمع سعيد يسهم في بناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد»، مؤكداً أن إمارة عجمان، عززت مكانتها على خارطة جذب الاستثمار السياحي والصناعي والتجاري والتعليمي والصحي والخدمي وغيرها من المجالات بفضل مقوماتها المتنوعة وبنيتها التحتية المتميزة.

من ناحيته، قال عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إن الميزانية المالية للإمارة 2021 تعكس قوة الاقتصاد المحلي واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية؛ حيث حظي قطاع التنمية الاقتصادية بالنصيب الأكبر فاستحوذ قطاع التنمية الاقتصادية على نسبة 40% من الميزانية، مما يؤكد عزم الحكومة على المضي قدماً في رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين تحقيقاً لرؤيتها في بناء مجتمع سعيد.

وأضاف أن حكومة عجمان تطور خطتها المالية سنوياً لدعم الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات والعمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة وتنفيذ خطتها الاستراتيجية 2021 كما تبرز الخطة المالية مدى اهتمام الحكومة بإتاحة أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي والتحفيز لقطاعات الأعمال بالإمارة.

وأوضح راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية في عجمان، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، للموازنة العامة الجديدة لعام 2021 يعكس اهتمام الحكومة بتوفير القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية وتطوير منظومة العمل في كل قطاع وفق أولويات تستشرف المستقبل وتحقق التوازن.

وقال السويدي: «إن الموازنة ستفتح فرصاً جديدة لتطوير جميع القطاعات في الإمارة وتعتبر مؤشراً إيجابياً للتطور الذي تشهده الإمارة تنفيذاً للرؤى الحكيمة من القيادة الرشيدة وستعزز مكانة الإمارة في المجالات كافة وتسهم في الارتقاء بمنظومة العمل وتقديم خدمات متميزة والتعامل الفعال مع كل مستجد».

وأشار إلى حرص الدائرة على إعداد مشاريع منسجمة مع رؤية عجمان 2021 التي تهدف إلى تنمية الإمارة بكافة جوانبها وبناء الكوادر المواطنة أحد أهم الجوانب التي حازت الاهتمام والدعم الكبير من قيادة عجمان الحكيمة التي تبنت العديد من السياسات التطويرية والتنموية بما يتعلق بالموارد البشرية بهدف إكسابهم المعرفة والخبرات اللازمة وتمكينهم من أداء وظائفهم بكفاءة ومهارات عالية وفق خطوات عمل موحدة ومنظمة على مستوى الحكومة.

وأوضح صالح محمد الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن موازنة إمارة عجمان لعام 2021 تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة نحو تحقيق المزيد من التطور والازدهار في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية من خلال إطلاق المبادرات السباقة والخدمات النوعية في مختلف المجالات وصولاً لتحقيق رؤية عجمان 2021.

وقال إن موازنة العام الجديد التي اعتمدها صاحب السمو حاكم عجمان، تعد إنجازاً كبيراً يعكس النمو القوي الذي يشهده اقتصاد الإمارة ويسهم في ترسيخ المكتسبات والإنجازات التي حققتها إمارة عجمان طوال العقود الماضية.

وأكد الجزيري، أن الموازنة تؤدي دوراً بارزاً في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للإمارة ومرافق المجتمع والبيئة بما يضمن الاستقرار الاجتماعي وتلبية الاحتياجات المعيشية للمواطنين والمقيمين وتسهم أيضاً في دعم قطاعات البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية بما يدفع بعجلة التنمية ويحقق أهداف القيادة الرشيدة في جذب الاستثمار إلى إمارة عجمان وتحويلها إلى مركز جاذب لرجال الأعمال والمستثمرين وكذلك رفع أداء قطاع السياحة وتعزيز تنافسيته باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية للإمارة.

وأكد المهندس عمر أحمد بن عمير المدير العام لهيئة النقل، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، للموازنة العامة لحكومة الإمارة يُظهر جلياً حرص سموه على تحقيق كافة الآمال والتطلعات المستقبلية، مشيراً إلى أنها تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن الموازنة العامة تعكس نهج سموه في تكريس مكانة عجمان على خريطة الاقتصاد الوطني والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الموازنة الجديدة تتوافق مع حجم التحديات التي أثبتت إمارة عجمان قدرتها على تخطيها في الآونة الأخيرة، وصولاً إلى مستقبل مشرق يجعل الإمارة وجهة للمستثمرين.

وقالت عهود شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية: إن اعتماد الموازنة للسنة المالية 2021 بقيمة 2.066 مليار درهم سيكون له كبير الأثر في دعم المشاريع الاستراتيجية لكافة الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، ووضع خارطة طريق لمبادرات جديدة تسهم في إسعاد المتعاملين ودفع مسيرة التنمية التي تشهدها إمارة عجمان في مختلف المجالات.

وأضافت أن سنة 2020 قدمت لنا الكثير من الدروس، خصوصاً أن جائحة «كورونا» وضعتنا أمام خيارات ومعطيات جديدة، فاليوم باتت الجهات الحكومية أكثر نضجاً ومرونة في رؤيتها المالية وأصبحت قادرة على وضع استراتيجيات متنوعة تناسب طبيعة كل مرحلة، مؤكدة أن اعتماد الموازنة اليوم يعد حافزاً جديداً لدعم مسيرة الاستعداد للخمسين التي تعد حجر الأساس لبناء مستقبل الأجيال القادمة.

وأوضح المهندس علي بن تويه السويدي مدير عام «منطقة عجمان الحرة»، أن إقرار الموازنة العامة لحكومة عجمان، يعكس حرص صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على دعم منظومة العمل الحكومي وقيادة مساعيها ومبادراتها لتوفير كافة السبل الضامنة لدفع عجلة التنمية في الإمارة وتعزيز رفاهية أبنائها.

وقال: «نؤكد في منطقة عجمان الحرة التزامنا المستمر بزيادة زخم الأنشطة التجارية والاستثمارية والإسهام بفاعلية في تنويع موارد دخل الإمارة عملاً بتوجيهات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس «منطقة عجمان الحرة»، بإتاحة كافة المحفزات والتسهيلات الكفيلة بترسيخ مكانة المنطقة الحرة كوجهة رائدة للشركات والمستثمرين ومجتمع الأعمال من مختلف القطاعات وحاضنة للعقول المبدعة والمبتكرين ورواد التكنولوجيا بما يسهم في دعم اقتصاد إمارة عجمان».

وشدد على مواصلة تفعيل الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية في عجمان وتطوير آليات عملنا وتحديث الأطُر التنظيمية للمنطقة الحرة للإسهام في تعزيز كفاءة وفاعلية العمل الحكومي تماشياً مع «رؤية عجمان 2021».

وقال ناصر المرزوقي مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالندب: إن الموازنة العامة المعتمدة لعام 2021 تؤكد التوجه الواضح لحكومة عجمان نحو تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد مستدام ومتكامل يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة ويعزز قدرة إمارة عجمان على تطوير منظومتها الاقتصادية وتحقيق تطلعاتها المستقبلية بكفاءة عالية.

وأكد حرص الدائرة على لعب دور فعال في سبيل تحقيق رؤية الإمارة والمساهمة في تنميتها من خلال الارتقاء بأداء القطاع العقاري و خلق بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار.