أسعار الذهب تتراجع خلال تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، بشكل طفيف، حيث انخفض الجرام جنيهاً واحداً، مقارنة بأسعار أمس.
ونقل موقع "مصراوي" عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، قوله إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 819 جنيهًا مقابل 820 جنيهًا، أمس.
وأضاف أن سعر الجرام عيار 18 بلغ خلال تعاملات اليوم نحو 702 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 936 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6552 جنيهًا.
وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بنسبة 0.38%، حيث صعد سعر الأوقية إلى نحو 7.11 دولارات، لتسجل الأوقية 1880.8 دولارا في تمام الساعة 12:22 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.
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