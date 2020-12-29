البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 10707 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 2180 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 13020 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 4126 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 2075 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 3006 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 1057 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 7 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، بي انفستمنتس القابضة، مستشفى النزهة الدولي، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، العامة لاستصلاح الأراضي.

وفي السياق ذاته، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الأهرام للطباعة والتغليف، النساجون الشرقيون للسجاد، العز الدخلية للصلب-الإسكندرية، 11.6 ألف سهم، 100 ألف سهم، 12 ألف سهم، 12.4 ألف سهم، 2301 سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركتي المجموعة المصرية العقارية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو 7.6 مليون سهم، 59.6 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر للزيوت والصابونن 340 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 4 آلاف سهم.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة يايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لعدد 175.6 مليون سهم بقيمة إجمالية 702.4 مليون جنيه.

فيما رفعت شركة بيت التأمين المصري السعودي، حصتها في رأسمال شركة المجموعة المصرية العقارية من 12.95% إلى 18.45%، بعدما اشترت 2.2 مليون سهم بالمجموعة بسعر 9.15 جنيه بقيمة إجمالية 20.1 مليون جنيه.

وفي سياق آخر، قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن مجلس إدارة الشركة، عقد اجتماع أمس الاثنين، وقرر المجلس، اعتماد اجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد في 11 نوفمبر الماضي، والموافقة على إعادة تشكيل كل من لجنة المراجعة والحوكمة ولجنة المكافآت والترشيحات.

وبحسب بيان الشركة، للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، ضمت لجنة المراجعة والحوكمة، كلا من الدكتور هاني صلاح سري الدين، رئيساً للجنة وكلا من حسام محمد هلال ومحمد عبد العزيز الطوخي أعضاء بها، وضمت لجنة المكافآت والترشيحات حسام محمد هلال رئيساً للجنة، وكلا من محمد شوقي السيد، هاني صلاح سري الدين أعضاء باللجنة.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الاثنين، ووافق المجلس على قبول استقالة ممثلي شركة أجريوم اجبيشن هولدنجز، وهم جريجوري ماكجلون، فاروق صالح ناصر، أشرف عز الدين محمد حسين، وقبول عضوية ممثلي وزارة المالية وهم أحمد أشرف علي كجوك، شيرين حامد محمد الشرقاوي، عبد الحليم محمد إبراهيم عمر، جاء ذلك بعد تسوية أزمة شركة موبكو، وشراء المالية حصة أجريوم مقابل 2.9 مليار جنيه.

وفي سياق منفصل افقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد في 2 ديسمبر 2020، بشأن الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة، الخاصة بتعديل غرض الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن التعديل يأتي للاستفادة من تدني أسعار الغاز عالمياً وتنويع مصادر الشركة، وإيجاد بدائل لزيادة ربحية الشركة وتحسين الوضع الاقتصادي لها في ظل الانخفاض الحاد لأسعار منتجاتها.

فيما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم ممانعتها المبدئية على قيام شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار صكوك إجارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للاستهلاك المبكر، تُطرح طرحاً خاصاً للاكتتاب بنسبة 100% للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار والأفراد ذوي الملاءة المالية بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد، وبقيمة إجمالية قدرها 600 مليون جنيه.

وتقيد الصكوك بالبورصة المصرية لمدة 82 شهراً تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، وتصدر بإصدار واحد، على أن يتم تحويل حصيلة الاكتتاب في الصكوك لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، بصفتها الشركة المستفيدة مقابل بيع الأصول محل التصكيك.