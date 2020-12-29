شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 10 أشهر بعد ارتفاع لمستويات قياسية جديدة فى وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى عشرة أشهر ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ، بعد مكاسب قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت وتسجيل مستويات قياسية جديدة.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.6% حتى الساعة 10:17 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 403.26 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا قرابة 0.7% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بعد تمرير تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عشرة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا قرابة 0.9% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,740.51 نقطة.

وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الأحد على مشروع قانون الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا بحوالي 900 مليار دولار وحزمة تمويل حكومي بقيمة 1.4 تريليون دولار ،ليكون إجمالي التحفيز المالي الجديد فى الولايات المتحدة بنحو 2.3 تريليون دولار.

كان الكونغرس قد توصل يوم الثلاثاء الماضي إلى مشروع القانون عقب شهور من المفاوضات بين المشرعين من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي.

وفى أحدث الإجراءات التحفيزية الأمريكية ، صوت مجلس النواب الأمريكي يوم الاثنين على زيادة المساعدات المالية للأمريكيين المؤهلين إلى 2000 $ من 600 $ ،وتم إرسال الإجراء إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.4%.

وفى لندن قفز مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 2.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، عقب عودة السوق البريطاني للعمل بعد عطلة عامة فى البلاد يوم الاثنين ،وبفضل اتفاق التجارة التاريخي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.