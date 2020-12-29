بنك أوف أمريكا يعاود الارتفاع – تحليل – 29-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بنك أوف أمريكا (BAC) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 28.90، فهذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 35.45 إلى 17.95)، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.57% بما يعادل 0.17 نقطة ليستقر على سعر 30.13 دولار.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 28.90، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 31.55 الذي يمثل نسبة 76.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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